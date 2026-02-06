José Manuel Figueroa demandaría a Imelda Tuñón tras AUDIO en que lo acusa de abusar de Julián Figueroa

Ciudad de México.- El reconocido actor y cantante mexicano, José Manuel Figueroa, de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que reaccionó al audio de su excuñada, Imelda Tuñón, en el cual lo ha acusado de abusar sexualmente al fallecido actor de melodramas y cantante, Julián Figueroa, y ha declarado que es posible que la demande legalmente por esta situación.

Hace unas horas se comenzó a viralizar en redes sociales, un video en el que Imelda afirma que su madre le confesó que el hijo mayor de Joan Sebastian había abusado de Julián, y después criticó a Maribel Guardia, afirmando que supuestamente supo todo, que el fallecido actor se lo dijo, pero ella habría decidido no hacer absolutamente nada y fingir que no había pasado, para no entrar en polémica con la familia del cantante.

Ahora, el intérprete de temas como Callados, según la periodista de espectáculos mexicana, Ana María Alvarado, se puso en contacto con José Manuel mediante mensajes privados y este ha negado rotundamente que lo dicho en los audios sea verdad, además de señalar que el caso se encuentra en manos de sus abogados, por lo que es posible que pronto se meta una denuncia contra la joven actriz y cantante.

Por otro lado, el programa En Shock, del periodista de espectáculos, Jorge Carbajal, compartió un audio en el que José Manuel les niega una entrevista, afirmando que no piensa pronunciarse de manera pública, porque no quiere darle poder a un chisme, y en caso de que escale verá el tomar acciones legales: "Muchas gracias por el interés, pero la verdad este estar aclarando chismes en tu programa no creo que me beneficie ni a vender boletos ni a vender discos. La verdad pues no me interesa hablar del tema, si es necesario pues sí a lo mejor procedo legalmente".

Finalmente el ex de Ninel Conde declaró que si en el futuro lo entrevistaban para temas laborales, con mucho gusto sí se las daría, pero que con este tema no, pues prefiere enfocarse en las cosas que está haciendo a nivel profesional y para eso quiere usar los espacios en TV y redes sociales: "Me gustaría mejor hablar de mi trabajo o utilizar mis medios o lo que está a mi alcance para promocionar mis fechas, si me está yendo bien en el trabajo, si estoy llenando, otras cosas. Muchas gracias por la invitación".

