'La Nicolette' se pronuncia sobre su 'levantón': Niega vínculos criminales y explica lo sucedido (VIDEO)

Culiacán, Sinaloa.- La bastante popular creadora de contenido Nicole Pardo Molina, conocida en redes sociales como La Nicholette, nuevamente se pronunció sobre la privación de la libertad que sufrió el pasado 20 de enero, pues hace unos días utilizó sus redes sociales para anunciar que pronto hablaría sobre lo ocurrido, pero ahora se difundió un video con recientes declaraciones.

En el nuevo material que circula por diferentes plataformas de internet, la joven niega por completo tener vínculos con grupos criminales, como se especuló a raíz de su secuestro. Durante esta transmisión en vivo, mencionó ciertos detalles del levantón; primeramente, aseguró que fue real y no montado, como algunos llegaron a creer. Respecto a los rumores sobre sus supuestos nexos con el crimen organizado, señaló que, de ser ciertos, no estaría publicando en la web.

"Yo no soy narca, nada que ver. Desde que salió el corrido me montan como si yo fuera Pablo Escobar. Si anduviera mal, no estaría publicando en redes como si nada", especificó. Asimismo, explicó que cuando llegó a la casa donde la mantuvieron los delincuentes, le preguntaron sobre su relación con un sujeto identificado como P1: "Me preguntaron quién era el P1. Me preguntaron por qué subía videos con corridos. Me preguntaron por qué iba y venía de Culiacán al Salado", destacó.

'La Nicolette'

No la trataron mal

Uno de los aspectos que llama más la atención es que, a pesar de haber estado cautiva, los secuestradores en ningún momento la maltrataron ni la violentaron: "Tenía mi propio cuarto, con baño y todo eso. Me trataron muy bien, me estuvieron cuidando", afirmó. De igual manera, se animó a aclarar su presunta reacción tranquila en el video donde la levantan: "No me caía el veinte, no entendía qué estaba pasando. […] Todo pasó muy rápido y yo no grité".

"Sí canto corridos, pero soy inocente" :? 'La Nicholette' niega vínculos con el crimen y asegura que no le tiene rencor a quienes la secuestraron, quienes en ningún momento le hicieron daño. uD83DuDD34 pic.twitter.com/AS6AZZM2Hx — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) February 6, 2026

Otro dato relevante es que, según Nicole Pardo, después de que la amenazaran con un arma de fuego, un amigo —cuyo nombre no reveló— subió a su camioneta y persiguió a los sujetos, pero desafortunadamente los perdió de vista, y así terminó su desaparición durante esos días. Actualmente, su cuenta de Instagram, que supera los 200 mil seguidores, se encuentra en modo privado.

Fuente: Tribuna del Yaqui