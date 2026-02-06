Livia Brito, vinculada a proceso por caso de agresión al paparazzi Ernesto Zepeda, ¿será arrestada?

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas de origen cubano, Livia Brito, al parecer enfrenta un duro momento de manera legal, debido a que se acaba de informar que supuestamente fue vinculada a proceso en una de las demandas que existen en su contra en el caso de agresión al paparazzi mexicano, Ernesto Zepeda, por fotografiarla en sus vacaciones de verano del 2020, ¿acaso será arrestada?

Hace casi seis años que comenzó la batalla legal entre la artista y Zepeda, después de que mientras que la actriz de melodramas de Televisa disfrutaba de unas vacaciones en la playa con su ahora expareja, Mariano Martínez, atacó a al paparazzi antes mencionado, acusándolo de violar su privacidad, por lo que por largos cinco años, estuvieron en una intensa demanda, que a mediados del 2025, le dio la razón al fotógrafo.

A través de entrevistas para medios como Sale el Sol, Ernesto declaró que la resolución que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue a su favor, y que Livia deberá pagarle por los daños y cumplir el castigo que imponga la ley. Pero, Ernesto declaró que aunque ganó, todavía no había una fecha en la que la actriz de La Mujer Del Diablo debía de pagar lo que debe, sino que se debía de pasar el caso a un nuevo juez, debido a que e juzgado en el que comenzó el caso, se extinguió y debe de pasarse con alguien nuevo.

Pero ahora, este viernes 6 de febrero del 2026, a través de la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, del periodista policía, Carlos Jiménez, declaró que un magistrado ha ordenado que Brito sea vinculada a proceso por falsedad de declaraciones, demanda que interpuso Zepeda en el 2024, tras las declaraciones de Livia en su juicio: "Tras 2 años, un magistrado ordenó procesarla por el delito de Falsedad de Declaraciones. Desde 2024 el paparazzi Zepeda, y la abogada @Angela_FriasA la denunciaron, luego de que mintió ante la autoridad, negando agredir al fotógrafo".

Cabe mencionar que hasta la realización de esta nota, la actriz de La Desalmada, no se ha pronunciado ante esto, pero se cree que pronto compartirá un comunicado al respecto. Como se recordará, Livia en el pasado, también acusó a Ernesto de tocarla indebidamente en ese momento, de empujarla y de negarse a dialogar con ella, dando el origen a esta demanda de falsedad de declaraciones: "Es que yo intenté desde un principio dialogar con él, pero él quiso demandarme, hizo tres demandas en mi contra y yo no lo quería demandar"., dijo Livia en su momento.

VINCULAN a PROCESO a LIVIA BRITO @liviabritoof

Tras 2 años, un magistrado ordenó procesarla por el delito de Falsedad de Declaraciones.

Desde 2024 el paparazzi Zepeda, y la abogada @Angela_FriasA la denunciaron, luego de q mintió ante la autoridad, negando agredir al fotógrafo. pic.twitter.com/g4kkmrDyfH — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 6, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui