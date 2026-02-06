Luto en Televisa: Fallece querido productor y Emmanuel, devastado, narra sus últimos momentos

Ciudad de México.- Tras el fallecimiento de querido productor de Televisa y musical, Pedro Torres, el cantante Emmanuel, se pronunció devastado, narrando sus últimos momentos con vida.

Desgraciadamente, el pasado viernes 30 de enero del 2026, Pedro Antonio Torres Méndez, Apolonia y Emilia, los hijos del productor, a través de un comunicado informaron que a cinco meses de haber sido diagnosticado con ELA, perdió la vida con 72 años de edad. Lucía Méndez, su exesposa y madre de su hijo, declaró que se fue rodeado del amor de todos sus amigos cercanos y familia, que lo amaban y siempre lo cuidaron.

Ahora, el intérprete de Chica de Humo, afirmó que Pedro tuvo un desenlace complejo producto de la agonía, señalando que estuv con Torres antes de que este recibiera su último sacramento, señalando que sufrió una "gran agonía y mucho sufrimiento", que pudo ver ese "dolor", y que un padre llegó desde Francia para darle la extremaunción: "Nos fuimos, luego llegó el padre Pedro, le dio la misa, llegó a las 10 de la noche, venía desde Francia y alcanzó a darle la extremaunción. Nosotros ya no estuvimos en la misa y al día siguiente a las 6 de la mañana falleció".

Emmanuel declaró que el productor de Big Brother casi no podía hablar caso, por lo que a él le tocaba hablar más, incluso mencionó que oraron juntos para el descanso eterno y recordaron mucho de sus años juntos trabajando o simplemente, recordando de sus anécdotas como amigos: "El último día nos quedamos solos en su habitación como una hora hablando y orando. Casi sin poder hablar me hacía así con la mano (pedía que continuara hablando) para que yo hablara y quien hablaba era yo y él me escuchaba, sonreía, le dolía y sufría y al final descansó".

Finalmente, el padre de Alexander Hacha, dejó en claro que para él, fue un honor el haber trabajado al lado de Pedro a lo largo de toda su carrera musical, pero sobre todo, el haber podido ser su amigo y estar a su lado en sus últimos momentos de vida: "Haber estado con él desde el principio, no de su carrera, pero sí digamos de su carrera musical. El primer video que hizo en su vida fue el de la canción de Solo, con una experiencia increíble como lo conocí, como lo conocíamos y luego también el último video de su vida, que es el de Jingle Bells, de Navidad… hicimos casi 10 videos juntos".

Toda esa enfermedad que tuvo, todo ese proceso, estuvo acompañado por Dios. Él en Dios, él en las oraciones, en la entrega a Dios, él en las misas, en las pláticas con Dios… Se va un personaje de la producción, de los personajes, de la fotografía, de la inquietud, el sueño. una inquietud con una gran alegría de hacer las cosas. Un hombre que, si uno se sienta a ver la historia en los comerciales, su trayectoria, no acaba nunca", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui