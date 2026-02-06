Mariah Carey se une a Laura Pausini y Andrea Bocelli para abrir los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Milán, Italia.- Oficialmente, este viernes 6 de febrero de 2026 terminó la espera para disfrutar de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 Milán-Cortina, en Italia, pues como te informamos en TRIBUNA, la transmisión será a las 12:45 horas (tiempo del centro de México) a través de Canal 9, mientras que el streaming estará disponible en YouTube por Claro Sports y Claro Video. A continuación, te presentamos todos los detalles de su inauguración oficial.

Los encargados de deleitar a los asistentes serán nada más y nada menos que la compositora, productora discográfica y actriz estadounidense Mariah Carey, quien evidentemente no estará sola, ya que por el país anfitrión pondrán el nombre en alto Laura Pausini y el tenor Andrea Bocelli. Lo más sorprendente del evento es que, además de estas figuras, en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) se contará con la presencia de otros artistas de talla internacional.

Entre las celebridades destacan el actor y productor Pierfrancesco Favino, quien agasajará al público junto al violinista Giovanni Zanon; también participará la actriz de cine, teatro y televisión Sabrina Impacciatore, quien alcanzó mayor reconocimiento tras dar vida a Serafia en la película La pasión de Cristo (2004), dirigida por Mel Gibson. Como dato extra, hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce cuál será su número artístico.

Dos grandes estrellas

Aproximadamente mil 200 artistas voluntarios participarán en la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina; en cuanto a la música de la ceremonia inaugural, colaboraron al menos 500 músicos. En TRIBUNA nos comprometemos a mantenernos al pendiente de cualquier actualización que surja sobre el tema, ya que este evento está previsto para concluir hasta el 22 de febrero de 2026.

Cabe recordar que el desfile de los atletas se llevará a cabo en cuatro sedes diferentes: San Siro, Predazzo, Livigno y Cortina d’Ampezzo. En esta última se realizará la designación de los abanderados; en el caso de México, a quienes les corresponde este honor son Donovan Carrillo, participante en la competencia de patinaje artístico, así como la talentosa Sarah Schleper, en esquí alpino.

Fuente: Tribuna del Yaqui