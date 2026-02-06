Pedro Fernández defiende a Ángela Aguilar y Christian Nodal de las duras críticas en su contra

Ciudad de México.- El reconocido cantante de rancheras, Pedro Fernández, acaba de brindar una entrevista en la que no ha dudado ni un segundo en salir en defensa de la joven cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, y su esposo, el también cantante de origen sonorense, Christian Nodal, con respecto a las tan duras críticas que han recibido en su contra por los últimos dos años, incluso pidió respeto para ambos.

Como se sabe, desde hace casi dos años que la familia Aguilar se encuentra en el centro del escándalo y bajo constantes ataques e insultos en redes sociales, debido a que afirman que los jóvenes intérpretes de Dime Cómo Quieres, iniciaron su historia de amor destruyendo su familia con Cazzu, ya que aseguran que Ángela se metió en su relación sin importar que tenían una hija de solo pocos meses.

"Yo la verdad es que creo que debemos de respetarnos todos, yo tengo respeto por todos mis compañeros, por su vida, por su trabajo, por lo que hacen, y sobre todo como seres humanos".

Lo que la gente opina, pues bueno, a veces, lamentablemente se salen de contexto los comentarios, es lo único que te puedo decir, yo por mi parte te puedo decir, mi respeto para ellos y todos los que nos dedicamos a la música, que al final somos objetos de críticas".

"Ya he opinado de eso, y estamos agradecidos con nuestro público, nuestros paisanos, que nos han seguido en todos nuestros conciertos desde el año pasado, ha sido maravilloso, es lamentable lo que está pasando, pero nosotros tratamos de llevarles alegría". Finalmente pide respeto

Pedro Fernández LAMENTA las CRÍTICAS que reciben Ángela Aguilar, Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar. ¿Qué opinas de sus declaraciones?#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/WMwPQkW47N — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) February 6, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui