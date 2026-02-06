¿Quién gana la Supervivencia HOY en 'Exatlón México'? Adelantos de este viernes 6 de febrero de 2026

Ciudad de México.- El fin de semana ya llegó y para el Exatlón México es momento de que los atletas se preparan para defender su camiseta, y evitar que este viernes 6 de enero del 2026 queden en zona de riesgo sus compañeros. Ante esto, en cuentas de spoilers, se ha revelado quien ganaría hoy la Supervivencia, que es de vital importancia, pues solo puede haber o 3 rojos o 3 azules en la línea de fuego.

El reality deportivo de TV Azteca, sigue dando de que hablar por sus polémicas, pues nadie quiere quedar fuera de la competencia y las rivalidades cada vez se intensifican más, en especial en los últimos días de la semana que se acerca el tan temido Duelo de Eliminación, en especial ahora que las tensiones y los problemas siguen invadiendo a ambos equipos, como los azules, que se sienten presionados tras perder la Villa 360 el pasado jueves 5 de febrero.

Ahora, según el canal de YouTube de Proyecto TV, este día podría vivirse un momento complicados debido a que al igual que el pasado miércoles 4 de febrero en la Batalla Colosal, de nueva cuenta se elevaran las tensiones, ya que habrá un Duelo por la Ventaja, que podría ser más tiros, y que al parecer perderían los rojos, que ocasionaría que Emilio Rodríguez se pelearía con el resto de los rojos al sentir que no lo apoyan en los circuitos.

Los equipos elevan tensiones entre ellos por ¿falta de apoyo? uD83DuDC40uD83DuDD25 #ExatlónMéxico https://t.co/bdmiH37zf2 — Exatlón México (@ExatlonMx) February 6, 2026

Con respecto a el duelo de Supervivencia que habrá este viernes 6 de febrero, se ha dicho que este primer enfrentamiento para tratar de salvar a sus compañeros y compañeras de equipo, por desgracia para los azules, será el triunfo para el equipo de Mati Álvarez. Al solo poder enviar a 3 hombres o 3 mujeres de un solo color, el próximo domingo 8 de febrero, se jugará la segunda Supervivencia, y en caso de ganarla los rojos, irán 3 chicas azules, pero, en caso de que sea el triunfo para el equipo de Koke Guerrero, se irán a un tercer duelo, pero a cinco puntos.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad habría solo victoria azul.

Fuente: Tribuna del Yaqui