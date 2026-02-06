¿Será rojo o azul? Filtran al presunto eliminado del 'Exatlón México' el domingo 8 de febrero

Ciudad de México.- Se está cerca de que acabe la semana 19 en la competencia del Exatlón México, y por ende, ha llegado el momento de despedir a uno de sus atletas. Ante esto, según los spoilers para próximo domingo 8 de febrero del 2026, ya se sabría cuál de los equipos perdería a una de sus atletas en la zona de riesgo, perdiendo su lugar en el Duelo de Eliminación, ¿acaso será una eliminada azul o un rojo?

Cada domingo, en el reality deportivo de TV Azteca, se decide qué atletas deberán de despedirse de la competencia, en base al ya conocido sistema de que cada semana se alterna entre hombres y mujeres, pero debido a que las reglas cambiaron, en esta semana 19 no es posible enviar a atletas de ambos colores, debido a que se encuentran en riesgo los hombres rojos y por el lado de los azules las mujeres, ya que en la semana 18, salió Samantha de los rojos.

Y ahora, según los spoilers del canal de YouTube de Proyecto TV, se dice que los azules van a tener un respiro en esta semana, ya que al parecer, en el Duelo de Eliminación del próximo domingo 8 de febrero, van a enfrentarse tres rojos, que serán aquellos con el menor rendimiento entre los de su mismo equipo, por lo que es seguro que un César Villaluz esté presente, quién sería el responsable de sacar a uno de sus compañeros a pocas semanas de la gran final.

¡Match Point Rojo! uD83DuDE0E Los Azules están lejos de alcanzar la victoria con el séptimo punto de Ella. uD83DuDE4CuD83DuDEA8 #GanaLaVilla#ExatlónMéxico uD83DuDC9A Lunes a viernes uD83DuDD63 8:30 PM, domingos uD83DuDD56 8:00 PM, por Azteca UNO. uD83DuDCFA pic.twitter.com/NQwBK6EeVW — Exatlón México (@ExatlonMx) February 6, 2026

Pero según los informes de la mencionada cuenta, pese a que también iría Emilio Rodríguez, que llegó hace poco menos del mes y es considerado el candidato a salir, la realidad es que supuestamente, quién resultará ser el eliminado de la semana 19, será el joven Benyamín Saracho, el cual comenzó esta aventura desde la primera semana, y fue considerado como uno de los mejores rojos de la temporada.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, la información antes mencionada es solo una especulación y posiblemente sean solo azules las que se presenten al Duelo de Eliminación.

Fuente: Tribuna del Yaqui