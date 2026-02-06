VIDEO: Enrique Guzmán arremete contra reportero de 'Sale el Sol' y lo corre de su casa: "No chin..."

Ciudad de México.- Una vez más la familia Guzmán está en el centro del escándalo, debido a que el cantante, Enrique Guzmán, en plena entrevista a su hija mayor, la reconocida rockera, Alejandra Guzmán, se molestó por los cuestionamientos y arremetió en contra de reportero enviado por el programa de Sale el Sol, al cual además de pedirle que se callara, también lo corrió de su casa, pidiendo que no esté "ching...".

El pasado domingo 1 de febrero, Enrique celebró 83 años de edad, y pese a sus últimas cirugías, la intérprete de Reina de Corazones fue a visitar a su padre en su hogar para festejarlo, pero, no solo Alejandra tuvo la idea de ir a su casa para honrar su vida, sino que también varios elementos de la prensa, tales como reporteros de Imagen TV, que no perdieron la oportunidad de abordar a la cantante.

Dado a que hace poco Pedro Moctezuma, el padre de Frida Guzmán, aseguró que la demanda por abuso sexual en contra de Enrique no seguía en marcha, lo reporteros le cuestionaron a 'La Guzmán' de este tema, Enrique se interpuso y con mucha molestia le pidió al reportero que se fuera y que no le hiciera entrevistas, menos si sería de ese tipo: "Otro día le haces una entrevista. No le hagas entrevistas de nada. No le hagas entrevistas, es mi cumpleaños y no esté usted ching...".

La intérprete de Yo Te Esperaba, contrario a su padre, decidió responder a los señalamientos en contra del intérprete de Popotitos, y con el tema de la demanda, prefirió no ahondar en temas y dejar en claro que ella se encuentra muy separada de todo lo que tiene que ver con ello, afirmando que si hay o no hay un proceso legal, es algo que a ella realmente no le afecta en ningún aspecto: "No hay ninguna demanda de nada, y si hay, pues ¿yo qué?".

Finalmente, al estar tranquila y mantenerse amable con los presentes, se le cuestionó por su estado actual de salud, después de que salió a la luz sus últimas operaciones en los seis meses que lleva desaparecida del mundo del espectáculo, a lo que respondió que se siente mucho mejor, que ya no sufre y sigue con sus terapias: "Traigo chaleco antibalas, parece... Muy bien, me arreglaron el cuello, cinco cervicales, las lumbares. Estoy muy bien, después de muchos años de sufrir. Ya estoy bien. En seis meses, hasta que me den de alta. Ahorita estoy en terapia, pero ahorita vengo a celebrar a mi padre".

¡Alejandra Guzmán visitó a su PAPÁ Enrique Guzmán por su cumpleaños! #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/79oxNigWDv — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) February 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui