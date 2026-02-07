Atleta de los rojos sufre accidente en el 'Exatlón México' y ¿abandonará el reality de TV Azteca?

Ciudad de México.- El reconocido atleta de los atletas rojos, Mario 'El Mono' Osuna, por desgracia causó una gran preocupación entre sus fans y sus compañeros en el Exatlón México, debido a que mientras que estaba en competencia con Alejandro Aguilera, cuando buscaba el triunfo para su equipo, tuvo un tropezón en la pista y sufrió un doloroso accidente, ¿acaso tendrá que abandonar el reality?

Desgraciadamente, en esta novena temporada del reality deportivo de TV Azteca, se ha tenido una mala racha en en cuestión de lesiones, incluso en esta semana 19, se han visto varios accidentes que han preocupado a los espectadores de la reconocida emisión, como el hecho de que Ernesto Cazares necesitó seis puntadas, y hace un par de días fue Humberto Noriega el que pausó una competencia por un tropezón.

En esta ocasión, 'El Mono' fue quién tuvo que recibir atención médica de manera inesperada, mientras que estaban compitiendo por el Duelo de la Ventaja el pasado viernes 6 de febrero, ya que sufrió un resbalón en la pista, dándose un fuerte golpe en una de sus rodillas, lo cual ocasionó que se pusiera en pausa la competencia que tenía y los médico entraron a la pista para revisarlo y verificar la gravedad de la situación y mandarlo a descansar o al hospital.

Después de una rápida revisión médica, en el que lo hicieron hacer movimientos con la pierna, fuerza e incluso que se pusiera de pie, por fortuna, el atleta de los rojos fue declarado en optimas condiciones para continuar en la competencia en contra de Alejandro, y al final de una carrera con muchas emociones e inclinada para los azules, fue el capitán de los escarlatas el que se llevó el primer punto.

Cabe mencionar que el propio Mario mencionó que cuando iba corriendo para pasar por un pecho tierra, al momento de brincar para llegar a dicha zona, su rodilla golpeó justo en el borde, por lo que sintió mucho dolor y por eso es que tomó la decisión de parar un momento y de que lo revisaran.

Fuente: Tribuna del Yaqui