¿Expríncipe Andrés, a cárcel en EU? Filtran correos que exponen la 'prueba' de abuso a joven de 17 años

Nueva York, Estados Unidos.- El polémico expríncipe Andrés se encuentra en medio del escándalo una vez más, debido a que recientemente se han filtrado correos, en los cuales han expuesto las presuntas pruebas, de que aparentemente sí habría abusado sexualmente de la joven estadounidense, Virginia Giuffre, cuando era solo una joven de 17 años de edad, ¿acaso irá a la cárcel de Estados Unidos?

Como se sabe, en el 2019 se comenzó el juicio en Estados Unidos en contra del ahora ex duque de York, bajo las acusaciones de la fallecida Virginia de haber abusado de ella en más de una ocasión en el 2001, en la primera en una de las casas de Jeffrey Epstein, y otra en Manhattan. Ante esto durante una entrevista, Andrés negó categóricamente los cargos, incluso aseveró que las fechas que ella señalaba eran imposibles, ya que no estaba en Estados Unidos en esos días.

Pero ahora, una vez más el ya exiliado Andrés Mountbatten Windsor, fue expuesto por el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos, pues exhibieron correos en el que confirman que sí estuvo en la mansión que Epstein tenía en Manhattan, valorada en 60 millones de libras. Según lo revelado por los investigadores, Andrés estuvo ahí en el mes de abril del 2001, después de dejar de lado a asistentes del Palacio de Buckingham.

Virginia Giuffre, la chica abusada por Glenn Dubin, fue víctima de la red de pederastia de Epstein y apareció suicidada después de denunciar que el príncipe Andrés de Inglaterra abusó de ella cuando tenía solo 17 años.



En 2009, el príncipe Andrés pagó medio millón de dólares… pic.twitter.com/foeq6o1w5q — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) February 6, 2026

En los documentos liberados, y compartidos recientemente por The Sun, se comparten fragmentos de correos electrónicos en los que Andrés le pide a Ghislaine Maxwell que le aparte una "cama para pasar la noche" debido a que iba junto al personal de la Realeza británica para un viaje oficial de tres días, por lo que le señala que podría estar en dicha casa desde la tarde del 11 de abril al 12 de abril antes de tener que partir hacía Nassau: "Estaré libre cuando regrese a Nueva York la tarde del 11 y me encantaría tener una cama para pasar la noche en algún lugar antes de partir hacia Nassau el 12, jueves", dice el correo.

De la misma manera, sale un correo del 20 de marzo del 2001, en el que le manda un itinerario a Maxwell para que supiera lo que haría en esas fechas, para cuadrar sus horarios. Finalmente, se compartió que la entonces llamada Virginia Roberts, que al momento de fallecer en el 2025 era Guiffre, tenía varios días en la ciudad estadounidense, confirmando de esta manera sus señalamientos en contra de Andrés.

ÚLTIMA HORA:



El ex príncipe Andrés ha sido expulsado de la Logia Real tras los archivos de Epstein. Las últimas acusaciones afirman que Andrés compró, torturó y asesinó a una joven.



¡Un acto demoníaco y satánico! uD83CuDFAF pic.twitter.com/hYomS75TtS — uD83CuDF10EL GRAN DESPERTARuD83CuDF10 (@destapandolose1) February 4, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui