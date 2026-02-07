Filtran AUDIO de Cazzu y 'La Joaqui' al exponer delicada acusación en contra de Christian Nodal

Ciudad de México.- De nueva cuenta el nombre de la reconocida cantante de origen argentino, Cazzu, está en el centro del escándalo, después de que se dijera que se filtraron audios crueles sobre el tan polémico cantante del regional mexicano, Christian Nodal, en el que a su querida amiga y cantante conocida como 'La Joaqui', en la que preocupada expone delicada acusación contra el padre de su primera bebé.

A solo un par de meses de que se cumplan dos años desde que la reconocida intérprete de Nena Trampa y el cantante sonorense terminaron y que los constantes ataques contra Nodal y su esposa, Ángela Aguilar, ya llegarían a su final, ahora, mediante redes sociales han filtrado un video en el que aseguran que cometió un cruel acto en contra de Cazzu, a tan solo unas semanas de habar dado a luz a su primera bebé, Inti Nodal Cazzuchelli.

Según el locutor de radio, Emilio Gómez, conocido como 'El Vitaminas' gracias a su trabajo en el programa de radio Qué buena, de Los Ángeles, California, aseguró que el audio presuntamente revela a Cazzu confesando que Christian presuntamente la presionaría para tener intimidad: "Cazzu estaba platicando que cuando dio a luz fue muy complicado el parto, que la bebé venía con el cordón umbilical enredado y que supuestamente, Cazzu le cuenta a Joaquí que su ex a pesar de que estaba muy delicada de salud, este le exigía relaciones".

@elvitaminas_oficial Título: Se filtra audio de Cazzu sobre momentos tras dar a luz Descripción: Un supuesto audio de Cazzu se ha filtrado, donde comenta lo difícil que fue su parto y revela que, tras dar a luz a Inti, supuestamente Nodal le exigía tener relaciones. Te contamos todos los detalles y lo que la comunidad comenta al respecto. Hashtags: #Cazzu #ChismeViral #Maternidad #Inti #Nodal ? original sound - El Vita

Como se recordará el propio intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, confesó que hubo complicaciones muy serias en el parto de la creadora de Con Otra, y por eso ambas estuvieron a punto de perder la vida, por lo que el que afirmen que la estuvo presionando para intimar con solo semanas del nacimiento de su primera bebé, ha alarmado a seguidores en redes sociales, que lo tacan de "insensible" y de solo buscar un pretexto para dejarla, señalando de que si sería amante de la joven

Ante esto, el locutor aclaró que hasta el momento se desconoce si este audio es real o si fue creado con inteligencia artificial, y que no se ha publicado el mencionado material, pero él estará atento. Cabe mencionar que estas delicadas acusaciones nacen después de que en X, antes Twitter, compartieron un video de Nodal al pedirle a sus fan que no crean todo lo que saldrá en redes: "Y ya que ando por aquí, todo lo gacho, lo feo, lo negativo, los chismes ignórenlo, por favor ya ni se peleen, ni defiendan ni nada. Así que cuando vean cualquier estupidez ignórenla, por favor".

Fuente: Tribuna del Yaqui