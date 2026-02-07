Horóscopos HOY Nana Calistar DOMINGO 8 de febrero 2026: La fortuna con tu signo con Sol en Acuario

Ciudad de México.- Este domingo 8 de febrero de 2026 llega con una energía sensible pero esperanzadora, perfecta para cerrar la semana con calma y poner en orden pensamientos y emociones. Nana Calistar señala que este día es ideal para descansar, reflexionar sobre lo vivido en los últimos días y comenzar a soltar preocupaciones que solo te quitan paz.

Según la vibra de los astros, el Sol en Acuario sigue moviendo cambios importantes en la manera de pensar y de actuar, mientras la energía de la Luna favorece la introspección y los momentos de tranquilidad. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque la vibra invita a cerrar ciclos, agradecer lo aprendido y confiar en que lo que viene traerá crecimiento si mantienes la mente clara y el corazón firme.

Horóscopos de Nana Calistar para HOY DOMINGO 8 de febrero de 2026

Aries

Este domingo te caerá el veinte de muchas cosas que habías estado ignorando, sobre todo en lo sentimental. Es momento de dejar de darle vueltas a lo que ya no tiene solución y enfocarte en lo que sí puedes cambiar. Podrías recibir un mensaje o noticia que te moverá emociones, pero te ayudará a cerrar un ciclo. En dinero, evita gastos innecesarios. En el amor, alguien te piensa más de lo que imaginas.

Tauro

Andas en modo reflexivo y eso te ayudará a acomodar ideas. Este domingo será perfecto para descansar y reconectar contigo. Se marcan cambios en tu estado de ánimo, así que no te tomes todo tan a pecho. En lo económico viene una oportunidad, pero tendrás que ser paciente. En el amor, deja el orgullo y habla claro.

Géminis

Tu mente no se detiene y podrías estar pensando demasiado en situaciones del pasado. Este domingo será ideal para soltar y darte un respiro. Se marcan reuniones familiares o pláticas que te harán sentir más tranquilo. En el amor, alguien del pasado podría reaparecer. Cuida tu descanso, traes el sueño desordenado.

Cáncer

La sensibilidad estará a flor de piel, así que evita engancharte en discusiones. Este domingo te invita a estar en casa, consentirte y rodearte de quienes te dan paz. En lo económico, viene un pequeño gasto imprevisto. En el amor, se fortalecen lazos si dejas de cargar problemas que no te corresponden.

Leo

Te sentirás más relajado que en días pasados y eso te ayudará a tomar decisiones más claras. Es un buen momento para pensar en tus metas y lo que realmente quieres para tu vida. En el amor, alguien te anda observando y podría dar el primer paso. No te confíes tanto con el dinero.

Virgo

Este domingo te dará claridad sobre una situación que te tenía preocupado. Se acomodan pensamientos y comienzas a ver las cosas desde otro ángulo. En el amor, evita celos sin motivo. En lo laboral, se vienen cambios que poco a poco te favorecerán. Descansa, tu cuerpo te está pidiendo pausa.

Libra

Traes una vibra más tranquila y eso se reflejará en tu manera de tratar a los demás. Este domingo será ideal para convivir y recargar energía. En el amor, se marcan momentos bonitos si te permites sentir sin miedo. En dinero, cuida lo que gastas porque se viene una semana movida.

Escorpio

Podrías sentirte nostálgico por situaciones del pasado, pero es parte de tu proceso. Este domingo te ayudará a cerrar heridas y entender muchas cosas. En el amor, alguien te busca con intenciones sinceras. En lo económico, evita prestar dinero. Confía más en tu intuición.

Sagitario

Andas con ganas de hacer cambios y eso es bueno, pero no te precipites. Este domingo será perfecto para organizar tus ideas y pensar en lo que viene. En el amor, se marcan nuevas ilusiones o un acercamiento importante. Cuida tu alimentación, podrías sentirte pesado.

Capricornio

Necesitas darte un descanso mental porque traes muchas cosas encima. Este domingo será ideal para desconectarte de problemas y disfrutar el momento. En el amor, alguien te demostrará que sí le importas. En dinero, podrías recibir un apoyo o noticia positiva.

Acuario

Sigues en una etapa de cambios importantes y este domingo te hará reflexionar sobre decisiones recientes. Es momento de confiar más en lo que estás construyendo. En el amor, podrías aclarar una situación que te tenía confundido. Se marcan nuevas oportunidades en lo personal.

Piscis

Tu intuición estará más fuerte que nunca y eso te ayudará a darte cuenta de quién sí y quién no en tu vida. Este domingo será ideal para sanar emociones y cerrar ciclos. En el amor, se vienen momentos de tranquilidad. En lo económico, evita compras por impulso. Recuerda que todo se acomoda a su tiempo.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana lunes.

Fuente: Tribuna del Yaqui