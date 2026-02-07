¿Javier Alatorre desmiente boda gay? Filtran FOTOS del conductor de TV Azteca al casarse con un hombre

Ciudad de México.- De nueva cuenta el reconocido presentador mexicano, Javier Alatorre, se encuentra en el centro del escándalo, debido a que en redes sociales volvió a filtrarse su supuesta boda gay, incluso se compartieron las fotografías de cuando se casaría con otro hombre, ¿acaso el conductor de TV Azteca sigue en silencio, o ha salido para desmentir que llegó al altar a sus más de 60 años de edad?

Como se sabe, en el mes de noviembre volvió a ponerse en duda la orientación de Javier, después de que en el programa de La Cotorrisa, los presentadores de dicho proyecto Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, comenzaron a hablar de Javier, afirmando que cada que lo ve, se ve "más gay", destacando que el bigote es lo que lo delataría: "Javier Alatorre cada vez es más gay. Porque se le nota ¿no?, su bigote lo iba...".

Ahora en redes sociales, comenzaron a viralizarse una serie de publicaciones que indicaban que el presentador de Hechos Meridianos, presuntamente se había casado a los 65 años de edad, con un misterioso hombre en una especie de playa: "Pero la mayor sorpresa no fue solo el anuncio, sino la revelación de que su pareja, 10 años menor que él, tenía una relación LGBT que había mantenido en secreto durante años", dice la publicación que delata la supuesta boda.

Aunque el presentador de TV Azteca no se ha pronunciado a estas declaraciones y la filtración de las imágenes, se sabe que todo lo que ha salido de su presunta boda es totalmente FALSA y las fotos fueron creadas con Inteligencia Artificial. Sin embargo, se espera que el presentador pronto salga a hablar de estos escándalos en los que se ha visto involucrado en los últimos meses de su orientación.

Cabe mencionar que esta no es ni la primera o segunda ocasión en el que se dice es gay, debido a que en el 2024, se le relacionó con el cantante Bobby Pulido, incluso se dijo que estaban tan enamorados que planeaban vivir juntos y hasta llegar al altar en algún momento de ese año, a lo que el ex de Niurka Marcos respondió: "Yo no me había enterado, no sé quien es Javier Alatorre, vivo en Estados Unidos. Mi RP me dijo de esto, aparte me gustan las mujeres no los hombres. Le quiero decir que ahora va ser tendencia porque estoy ofreciendo recompensa para dar con él (responsable) porque lo voy a demandar.

Conductores de LA COTORRISA sacan del clóset a JAVIER ALATORRE en pleno podcast



Ricardo Pérez y Slobotzky desataron la polémica al decir que “cada día se le ve MÁS GAY” y preguntar:

"¿Él nunca ha dicho que es gay? ¿Todos fingimos que no?"



A sus 64 años, ALATORRE… pic.twitter.com/1n6r3F4D1y — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) November 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui