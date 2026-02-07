Kristen Stewart hace inesperada confesión de los estragos que le dejó interpretar a Lady Di en filme

Los Ángeles, Estados Unidos.- La reconocida actriz estadounidense, Kristen Stewart, acaba de brindar una entrevista en la que por primera vez en cinco años, habló de su participación protagónica en la película Spencer, siendo esta la primera vez en la que hace la inesperada confesión sobre el hecho de los estragos emocionales que le dejó el haber sido la tan querida y difunta royal británica, Lady Di, en el mencionado filme.

Como se recordará, en el año del 2021 se estrenó la película de nombre Spencer, la cual narra la historia de la querida Princesa Diana en la época de diciembre de 1991, previo a su tan polémica separación del entonces Príncipe Carlos, contando lo que sucedió en el tiempo en que la familia real festeja Navidad en el Castillo de Sandringham, siendo escrita por Steven Knight, un experto en dicha familia, y dirigida por Pablo Larraín.

Ahora, a cinco años de dicha actuación que hasta la hizo acreedora a la nominación al los Premios Oscar 2022, en una entrevista ha revelado que pese a todo el tiempo que ha pasado sigue teniendo una "obsesión" y "fijación" por todo el sufrimiento por el que pasó la madre del Príncipe William en sus últimos años de vida, tras verse envuelta entre tantas especulaciones y ser asechada por los medios de comunicación.

De la misma manera, declaró que el haber sido la madre del Príncipe Harry al grabar dicha película, declaró que la ha dejado "obsesionada" con la manera en que perdió la vida en un accidente de auto en París, señalando que por ese motivo es que cuando le toca visitar la denominada 'Ciudad del Amor' y también Londres, es algo difícil para ella, pues llora ante todo el amor que generó por la royal: "No puedo manejar alrededor de esta ciudad (Londres) y París por esa razón, sin pensar en ella. Todo el amor vertido de esa mujer… puedo llorar por ella en cualquier momento".

La actriz de la saga Crepúsculo que de toda la historia de la denominada Princesa del Pueblo, lo que más le ha impactado de todo es el escrutinio, las especulaciones y la manera en que los paparazzis y los medios de comunicación la acosaron, señalando que la "desplumaron hasta la muerte", cuando ella era solo una mujer joven "y vulnerable", destacando cuando terminó el rodaje se sentía en una especie de cáscara, señalando que cree que a Lady Di le pasó lo mismo tras vivir bajo la presión de la Realeza británica.

Fuente: Tribuna del Yaqui