Laura Zapata pediría expulsión de Yina Calderón de 'La Casa de los Famosos'; filtra VIDEO de agresión

Ciudad de México.- La reconocida villana de melodramas y cantante mexicana, Laura Zapata, de nueva cuenta está en el centro del escándalo, debido a que recientemente pediría la expulsión temprana de la polémica influencer y estrella de realitys colombianos, Yina Calderón, desde antes de que comience la nueva temporada de La Casa de los Famosos EU, e incluso ha filtrado un video de agresión por parte de la joven hacía sus colegas.

El pasado miércoles 4 de febrero en Telemundo confirmaron que Zapata era la cuarta habitante de la sexta temporada de la emisión, tras tantas series de dimes y diretes sobre su presunta participación, en la que se dice ganará millones de pesos. Pero, al igual que Laura, también se confirmó que estará Calderón, la cual fue un punto clave del éxito de la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia, y por último la influencer mexicana, Caeli.

Insospechadamente, a solo unos días de ser presentadas al mismo tiempo, Laura y Yina comenzaron una guerra mediática, en la que la colombiana llamó "amargada" y poco exitosa a Laura, incluso la comparó con Thalía, y pidió que no se meta con ella o haría de su estancia un infierno: "Yo no tengo la culpa de que usted sea una amargada solitaria que vive sola. Yo no tengo la culpa de que su hermana Thalía sea más exitosa que usted y por eso usted sea una resentida. Quien siga a la señora, a esta anciana, díganle por favor que no se meta conmigo porque yo puedo ser muy cruel".

JAJAJAJAJAJAJAJA Laura Zapata va a ser un EXITO en La Casa De Los Famosos. #LCDLF6pic.twitter.com/NFIpk63KvI — DNZL (@Dnzzzzeel) February 5, 2026

Como era de esperarse, la villa de María Mercedes y La Gata, no dudo en responderle, asegurando que ella no entiende porque lo único que hace Calderón es ladrar, y que como no tiene luz propia necesita de la suya para sobresalir, ya que ella no cuenta con una trayectoria como la suya: "Los perros ladran… y como yo no conozco el idioma de los perros, pues mi caso es otro. Todo lo que he hecho en mi carrera está muy sólido. La gente sabe quién soy. Esta casa es una ventana para que conozcan a Laura Zapata, el ser humano, no a un personaje".

Pero eso no fue todo, pues mediante su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, compartió un video de Yina en un reality en Colombia donde se pelea con dos compañeros, y cuando uno le arroja agua, esta se enoja y le lanza un cuchillo, por lo que Laura señala que ella no es espectáculo, sino un peligro para todos, y pide que se recapacite de su entrada: "Esto no es chisme ni espectáculo. Es un tema de seguridad. Cuando hay antecedentes de violencia en un programa en vivo, la pregunta no es si da rating, sino quién se hace responsable si algo vuelve a pasar".

Hasta el momento Yina no se ha pronunciado con respecto a lo externado por Laura, pero se espera que pronto de una contundente respuesta al video publicado que ha dado tanto de que hablar.

