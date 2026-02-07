Luto en el rock: Muere Brad Arnold, fundador y voz de 3 Doors Down, tras lucha contra el cáncer

Misisipi, Estados Unidos.- Este sábado 7 de febrero de 2026, el mundo de la música volvió a vestirse de luto tras darse a conocer el fallecimiento de uno de los exponentes más representativos del rock alternativo. Brad Arnold, de 47 años, era el talentoso vocalista de la banda estadounidense 3 Doors Down, a quien hoy despiden sus compañeros, seguidores y, por supuesto, su familia, que atraviesa un momento de profundo dolor.

¿De qué murió?

El artista, quien fue uno de los fundadores de la agrupación, llevaba bastante tiempo luchando contra un cáncer en etapa avanzada, enfermedad que él mismo reveló meses atrás a sus admiradores. En lo que respecta a su fallecimiento, hasta el momento de la elaboración de esta nota solo se ha informado que murió de manera pacífica mientras dormía, acompañado de su esposa y familiares cercanos.

De hecho, en mayo de 2025, el reconocido compositor hizo público su diagnóstico de carcinoma renal de células claras en etapa 4, el cual lamentablemente ya se había extendido a los pulmones. En aquel entonces, a pesar del difícil pronóstico, se mostró fuerte y dejó en claro que no tenía miedo, además de confiar en que podría vencer al cáncer, enfermedad que desafortunadamente terminó por arrebatarle la vida.

Su deterioro físico era evidente

Es importante recordar que, tras el complicado proceso de salud, el grupo canceló la gira que tenía programada ese mismo año, ya que Brad Arnold debía concentrarse de lleno en su tratamiento. A pesar de todo, no se alejó de sus fans y los mantuvo informados sobre su estado de salud y actividades. En los comentarios del comunicado publicado por 3 Doors Down, se sumaron otras bandas para enviar sus condolencias a los integrantes.

"Su música resonó mucho más allá del escenario, creando momentos de conexión, alegría, fe y experiencias compartidas que perdurarán mucho después de los escenarios en los que actuó", destacó 3 Doors Down.

Un poco sobre Brad Arnold

Bradley Kirk Arnold nació el 27 de septiembre de 1978 en Escatawpa, Misisipi, lugar de donde también es originaria la banda 3 Doors Down. Desde sus inicios se convirtió en una pieza clave del grupo, ya que alcanzaron la fama gracias a la canción Kryptonite, la cual escribió cuando apenas era adolescente. Posteriormente, junto a sus compañeros Todd Harrell (bajo) y Matt Roberts (guitarra), ese tema los catapultó al estrellato, convirtiéndose en todo un himno del género a principios de los años 2000.

Fuente: Tribuna del Yaqui