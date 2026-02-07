Luto en TV Azteca: Exintegrante de 'La Granja VIP' sufre triste muerte y así la despiden en redes

Ciudad de México.- Por desgracia, en TV Azteca se encuentran en medio de un triste luto, debido a que la reconocida exintegrante de La Granja VIP y querida actriz de melodramas, Fabiola Campomanes, usó sus redes sociales para anunciar que sufrió la lamentable muerte de su amada madre. Ante esta situación tan dolorosa para la artista, varios de sus colegas se unieron para despedirla amorosamente con mensajes en apoyo a su amiga.

Campomanes, durante su participación en el reality show de la empresa del Ajusco, cada que habló de su vida personal, mencionó el profundo amor que sentía por su familia, especialmente hacía su hija y su madre, a la cual llamó uno de los pilares más importantes a lo largo de su vida y también de su carrera. Desgraciadamente, ahora, la exactriz de melodramas de Televisa como Teresa, ha confirmado que está de luto.

A través de su cuenta de Instagram, Fabiola compartió una serie de fotos y videos, mostrando lo que para ella son los mejores momentos que tiene al lado de su madre en los últimos años, como al posar juntas en un viaje o bailando al estilo del reguetón en la playa, junto a un tierno mensaje en el que confirma su muerte, su profundo amor y lo mucho que ya la extraña pese a que acaba de partir de este mundo: "¡Vuela alto mami! ¡Gracias por todo! Ya te extraño. Te amo tanto".

Cabe mencionar que hasta el momento, la actriz de melodramas como La Bella Más Fea, no dio las causas de muerte de su amada madre, pero se cree que podría haber sido por complicaciones de la cirugía de colón a la que fue sometida a inicios de este año 2026. Como se recordará, en enero de este año, Fabiola compartió una foto desde una habitación de hospital junto a su hija y su madre, en el que explicó que su progenitora fue sometida a una cirugía por problemas en el colón, asegurando que era algo grave.

Campomanes declaró que pese a que salió bien y estaba recuperándose, pausaría su vida laboral para cuidar de ella en estos momentos que más la necesitaba, tras lo que ya no dio más declaraciones. Ahora, ante el fallecimiento de la señora, Andrea Legarreta fue de las primeras en lamentarlo: "¡Te abrazo con mucho amor preciosa! Ellas nunca nos dejan… Ese es el verdadero amor infinito. ¡Bendiciones para ustedes!", e incluso Lis Vega le dejó un amoroso mensaje: "Mi mágica amiga , abrazos al alma gigantes para ti y Sofi, siempre fuiste una gran hija , que la luz acompañe a tu bella mami".

CONMOVIDA, Fabiola Campomanes COMPARTE mensaje sobre su madre tras ser HOSPITALIZADA. ¿Qué te pareció su mensaje? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/rkXqTCzEyC — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) January 8, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui