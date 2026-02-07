¿New Egland Patriots pierden a Stefon Diggs antes del Super Bowl LX? Demandan al novio de Cardi B

California, Estados Unidos.- El reconocido jugador de la NFL como receptor, Stefon Diggs, está en medio de un nuevo escándalo, debido a que recientemente se ha informado que enfrenta una segunda demanda por parte de otro exempleado, en la que de nuevo acusan de agresiones al novio de la reconocida cantante, Cardi B, ¿acaso esto quiere decir que los New Egland Patriots perderán a su jugador a solo un día del Super Bowl LX?

La mañana de este sábado 7 de febrero, solo un día antes de que los Patriots se enfrentes a los Seattle Seahawks, en el medio estadounidense, TMZ, se informó que el receptor de los New Egland de nueva cuenta recibió demanda por parte de un exempleado que lo acusa principalmente de difamación. Según lo reportado, las acusaciones provienen de un antiguo chófer de Diggs que fue acusado de robarse un Ferrari en el 2024 y presuntas agresiones del círculo cercano del jugar.

En los informes presentados, el exempleado del novio de la intérprete de South Of The Border, lo acusó de robarle el vehículo de lujo, aún después de que las autoridades correspondientes determinaran su inocencia, señalando que estas acusaciones falsas provocó un "declive profesional del negocio de conserjería", además de que supuestamente recibió amenazas y hasta fue agredido verbal y físicamente en varios restaurantes de Miami y Houston, exigiéndole la devolución de regalos previamente entregados por la estrella.

Pero eso no fue todo, ya que en la denuncia, afirma que dos hombres cercanos a Stefon lo agredieron físicamente en un club nocturno en Miami en diciembre del 2025, en el que aparentemente su hermano, Trevon Diggs, estuvo presente y observando, provocándole una larga lista de lesiones, incluido un desgarro del ligamento cruzado anterior, por lo que les solicita a los hermanos que cubran daños y perjuicios por difamación, responsabilidad indirecta y conspiración para acosarlo.

Estas acusaciones se suman a las ya interpuestas por una exchef personal de Diggs lo señalara de haber estrangulado, de agredirla y causarle lesiones tras un presunto incidente entre ambos, señalando que la ahorcó rodeando su cuello con su brazo, sorprendiéndola por la espalda. Cabe mencionar que hasta el momento, Diggs aún no ha respondido a las acusaciones mientras se prepara para el Super Bowl 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqu