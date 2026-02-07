"No puedo esperar para el Super Bowl": Tim Cook publica FOTO con Bad Bunny y le llueve 'hate'

Santa Clara, Estados Unidos.- Cada vez más figuras del entretenimiento se suman a las filas de quienes apoyan al talentoso y popular cantante puertorriqueño Bad Bunny; sin embargo, esto no ha reducido del todo a quienes están en contra de su elección para encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. Aun así, este respaldo le da un respiro al panorama y confirma que cuenta con apoyo no solo de la institución deportiva, sino también de grandes corporaciones.

Hace unas horas, el empresario Tim Cook, quien actualmente ocupa el cargo de CEO de Apple, sorprendió a los internautas. La compañía, como ya es sabido, es la encargada de patrocinar el espectáculo, el cual los organizadores esperan que sea un rotundo éxito al atraer al público latino. Lo ocurrido fue que el magnate publicó una fotografía junto al llamado Conejo Malo, acompañada del mensaje: "¡No puedo esperar para el Super Bowl y el #AppleMusicHalftime Show!".

De hecho, en la imagen se observa al emblemático ingeniero estadounidense con una ligera sonrisa, posando al lado del artista que ha colaborado con figuras de talla internacional como Cardi B y Drake. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la emoción de los usuarios provocó que la publicación cuente con más de 71 mil me gusta, además de diversos comentarios, entre los que destacan quienes aplauden el gesto y otros cuya indignación los lleva a asegurar que no verán el partido bajo ninguna circunstancia.

Uno de los eventos más esperados

Para nadie es un secreto que Apple respalda a Bad Bunny, ya que hace unos días, a través de su sitio web oficial, la empresa lanzó un comunicado refiriéndose a él con múltiples elogios hacia su trabajo: "Artista que ha transformado la cultura pop mundial, reinventando la música del Caribe y de su Puerto Rico natal para el mundo, en sus propios términos y en su propio idioma", señala un fragmento del texto.

Can’t wait for the Super Bowl and the #AppleMusicHalftime Show! pic.twitter.com/hW6A45SBC7 — Tim Cook (@tim_cook) February 7, 2026

Cuestionamientos

Ciertos comentarios dejados por usuarios que se quejan de la postura de Tim Cook desataron una ola de debate público, e incluso algunos amenazan con consumir otro tipo de contenido. Tal es el caso del usuario @MidfitLife, quien escribió: "Lo sentimos, la mayoría de nosotros, la gente feliz y cuerda, no estamos interesados en bichos raros espeluznantes con una mala actitud… Estamos cambiando del medio tiempo de la NFL a Kid Rock y otros por diversión y gran música".

Fuente: Tribuna del Yaqui