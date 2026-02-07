Vicente Fernández Jr ya es padre a sus 62 años: Así presenta a su hija junto a Mariana González

Ciudad de México.- El reconocido cantante de rancheras, Vicente Fernández Jr., a través de sus redes sociales compartió que ya es padre a sus 62 años de edad, debido a que a seis meses de anunciar que tendría a su quinto descendiente, y ahora, ha presentado a su hija al lado de su actual esposa, Mariana González, lo que la convierte en la nieta número 1|2 de doña Cuquita Abarca.

El hijo mayor del fallecido y querido cantante de rancheras, Vicente Fernández, se encuentra en uno de sus mejores momentos a nivel personal, debido a que en agosto del 2025, anunciaron en Hoy Día anunciaron que serían padres, después de haberse sometido a un tratamiento para poder cumplir el sueño de traer a este mundo un pequeño o pequeña que fuera fruto de su amor, señalando que la esperaban para inicios de este año 2026.

Ahora, a seis meses de dar el feliz anuncio en Telemundo, la noche del pasado viernes 6 de febrero de este 2026, a través de su cuenta de Instagram, que ha sido replicado en varias redes sociales, Vicente Jr., anunció que oficialmente, a sus 62 años de edad se convirtió en padre por quinta ocasión, mientras que para Mariana es el segundo bebé que tiene. En la publicación en sus historias, presentó a Isabella Fernández González.

El nacimiento ocurre a tan solo un par de semanas de que se celebrara el baby shower de la pequeña en el Rancho Los 3 Potrillos, con temática de circo, en la que estuvo presente solo una pequeña fracción de la familia Fernández, como el joven Alex Fernández Jr., y su esposa e hijas, mientras que brillaron por su ausencia su hermano, Alejandro Fernández, y tampoco contaron con los hijos mayores de Vicente Jr.

Fuente: Tribuna del Yaqui