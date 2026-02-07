VIDEO: Exestrella de 'The Real Housewives of Orange County' vive en calles de California por adicción

California, Estados Unidos.- En las últimas horas se volvieron virales las imágenes de una exestrella de televisión en Estados Unidos que actualmente vive en las calles de la ciudad de Lancaster, California. Lo que impactó aún más fue su apariencia física, ya que la joven identificada como Alexa Curtin, de 33 años de edad, luce bastante deteriorada y pasó de formar parte de exitosos programas como The Real Housewives of Orange County (RHOC) a enfrentar serios problemas de adicciones.

Todo comenzó a partir de una entrevista difundida por el canal de YouTube LA To You Int, espacio en el que la joven relató que su vida cambió drásticamente tras llegar a ese lugar, ya que durante bastante tiempo consumió heroína y posteriormente intentó con fentanilo, lo que, en su opinión, terminó por hundir su vida. Sin embargo, esta mujer que en algún momento estuvo bajo los reflectores atravesó por algo aún más grave durante su etapa como indigente, pues fue víctima de violación.

A pesar de que no ahondó en el tema, sí explicó brevemente que un hombre la amenazó de muerte: "Realmente pensé que sería mi fin", aseveró. De hecho, la fémina fue localizada en una gasolinera en condiciones deplorables, ya que, para empezar, su cabello estaba completamente despeinado, le faltan dos dedos y varios dientes. En los comentarios, los usuarios no pudieron evitar mostrarse impactados por lo que pueden ocasionar las malas amistades y la dependencia a sustancias ilícitas.

Su vida cambió por completo

Un poco sobre la vida de Alexa Curtin

Según información disponible en línea, Alexa participó en The Real Housewives of Orange County durante varias temporadas junto a su madre, Lynne Curtin, de 51 años. Precisamente, el programa dejó en evidencia que la joven desde aquel entonces presentaba problemas con el alcohol siendo menor de edad, constantes conflictos con su madre e incluso solía asistir a fiestas nada adecuadas para una adolescente.

El cambio fue tan drástico que incursionó en la industria de la pornografía y se sometió a diversas cirugías estéticas; incluso, llegó a ser detenida en repetidas ocasiones por posesión de metanfetamina, robo menor, vandalismo y conducir bajo los efectos del alcohol. En lo que respecta a sus padres, ella misma comentó a los influencers que no piensan apoyarla económicamente mientras continúe con ese estilo de vida: "Ahora mismo no quieren tener nada que ver conmigo".

