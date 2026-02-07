(VIDEO) ¿Quién decidió que Bad Bunny fuera el artista del medio tiempo del Super Bowl 2026?

Santa Clara, Estados Unidos.- Este próximo domingo 8 de febrero de 2026 se llevará a cabo uno de los eventos más esperados del año con el Super Bowl 2026, donde desde hace bastante tiempo quedó confirmado que el encargado del show de medio tiempo es el talentoso cantante puertorriqueño Bad Bunny, y evidentemente a un sector de personas, entre ellas el presidente Donald Trump, no les gustó para nada la elección del artista. Pero, ¿quién eligió al emblemático Conejo Malo?

De hecho, en una entrevista que circula en redes sociales quedó muy claro que Greg Joz Joswiak, vicepresidente senior de Marketing Mundial en Apple, explicó que quienes toman la decisión final son Roc Nation y Jay-Z, ya que esta empresa se ha encargado desde hace siete años de concretar dichos acuerdos. A raíz de esto, se ha podido tener sobre el escenario a grandes estrellas como Rihanna, Shakira, Jennifer Lopez, Bruno Mars y Kendrick Lamar.

"Siempre es lo mismo todos los años. ¿Cuál es el artista más icónico que puede trascender al mundo y entretener en solo 12 minutos? La pregunta se hace, pero en realidad la decisión la toma Jay-Z", comentó Desiree Perez durante una charla con Telemundo. Además, también compartió cómo le dieron la noticia sobre la decisión al intérprete de éxitos como Yo perreo sola y, por supuesto, Dákiti.

Bad Bunny

"Benito estaba en línea, fue un momento muy especial. Es una persona muy humilde y estaba muy orgulloso de este logro para con su gente. Él y su equipo son muy trabajadores", afirmó la CEO. La misma empresaria señaló que este año lo que se busca es captar la atención del público latino, por lo que se estima que Bad Bunny podría superar la cifra de espectadores que dejó en el Halftime Show 2025 Kendrick Lamar.

Entre otros de los motivos por los cuales el músico será la estrella de la noche en el Super Bowl 2026 se encuentran su impacto cultural a nivel global, su enorme popularidad e incluso su estatus como el mejor intérprete en español. Antes que nada, hay que recordar que Jay-Z previamente defendió al artista que encabezó el tour DeBÍ TiRAR MáS FOTos y lo considera un creador innovador que aporta frescura y que no tiene miedo de ofrecer espectáculos de gran nivel.

Fuente: Tribuna del Yaqui