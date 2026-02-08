Ante críticas por el idioma, J Balvin respalda a Bad Bunny rumbo al Super Bowl 2026 (VIDEO)

California, Estados Unidos.- En fechas recientes se volvió viral la reconciliación del exitoso cantante puertorriqueño Bad Bunny con el emblemático J Balvin, poniendo de esta forma fin a varios años de distanciamiento. "Somos los hombres que estamos dando la cara, representando a los latinos donde vayamos y te deseo lo mejor", dijo en aquel entonces el productor colombiano ante miles de asistentes.

En esta ocasión, el artista volvió a pronunciarse, pero ahora en defensa de su colega, ya que, como te hemos mantenido informado en TRIBUNA, esta tarde, después de tanta espera, se llevará a cabo la presentación del boricua en el Super Bowl 2026, algo que a muchos, principalmente al público estadounidense, no les gustó en absoluto, lo que generó una intensa ola de hate dirigida exclusivamente a Bad Bunny.

De acuerdo con información de TMZ, el intérprete de Con Altura, colaboración entre la talentosa Rosalía y El Guincho, fue captado en California, específicamente por las calles del llamado estado dorado. Por ello, la prensa le preguntó su opinión acerca de que la audiencia del evento deportivo habla mayormente inglés y que el espectáculo será presentado en español. Sin pensarlo dos veces, J Balvin se posicionó a favor del también reguetonero.

Apoya a Bad Bunny

"Aprendí y crecí escuchando hip hop; no sabía lo que decían, simplemente vibraba con ello", explicó el artista, dejando en claro que, desde su perspectiva, el idioma no representa ningún impedimento, ya que la música rompe barreras. Incluso relató que, durante su infancia, escuchaba temas en inglés y que, a pesar de no comprender la letra, lograba sentir el ritmo e identificarse con los exponentes urbanos que más tarde se convertirían en su inspiración.

uD83DuDEA8 J Balvin tells @TMZ_Sports a language barrier won’t stop Bad Bunny from dominating the Super Bowl halftime show!



“I learned and grew up listening to hip-hop," he said. "I didn’t know what they were saying. I would just vibe with it.” pic.twitter.com/E5iCsp8LRI — TMZ (@TMZ) February 7, 2026

De esta manera, J Balvin espera que la audiencia disfrute del espectáculo que tiene preparado el Conejo Malo durante aproximadamente 13 minutos. "Solo tienen que aprovechar el sabor, eso es todo lo que tienen que hacer, esos son seguidores", afirmó el cantante de 40 años, sumándose a la lista de personalidades que respaldan a Bad Bunny y confiando plenamente en que su desempeño logrará conquistar a este nuevo público.

Fuente: Tribuna del Yaqui