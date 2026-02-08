Bad Bunny hace historia en el Super Bowl LX con cultura puertorriqueña; Lady Gaga y Ricky Martin son invitados sorpresa

San Francisco, California.- La música, la política y la identidad latina se encontraron en el corazón de Estados Unidos gracias a la presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl LX en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde contó con la presencia de Lady Gaga y Ricky Martín como invitados especiales. El mensaje que ofreció Bad Bunny fue de completa unidad con una puesta en escena sorprendente.

El show de medio tiempo comenzó con 'Tití Me Preguntó' y 'Yo Perreo Sola', para después continuar con 'Voy a Llevarte Pa PR'. Tras esto, Lady Gaga hizo una aparición sorpresa sobre el escenario donde interpretaron una versión salsa de 'Die With a Smile', desatando una de las ovaciones más fuertes de la noche. Tras ello, apareció Ricky Martin interpretando 'Lo Que Le Pasó a Hawaii'.

During his historic performance at the Super Bowl LX, Bad Bunny shouts out all the countries in America. pic.twitter.com/COmVMnYOFJ — New York Magazine (@NYMag) February 9, 2026

Al finalizar la presentación apareció un cartel: "Lo único más poderoso que el odio es el amor". Las redes sociales ya han explotado y consideran que el show de medio tiempo de Bad Bunny es uno de los más icónicos de todos los tiempos, por el mensaje. Además, el escenario contó con la casita de Bad Bunny y en ella estuvieron Karol G y Pedro Pascal como invitados.

uD83DuDD25uD83DuDC30 ¡"Qué rico es ser latino"! Bad Bunny abrió con "Titi me preguntó" el show de medio tiempo del #SuperBowlLX , pero no lo hizo solo, Lady Gaga y Ricky Martin fueron las grandes sorpresas de la noche https://t.co/LMqRRh2SoE

uD83DuDCF8: EFE pic.twitter.com/Limo3GG2TA — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) February 9, 2026

Setlist que Bad Bunny cantó durante

Titi me pregunto

Yo perreo sola

Voy a llevarte pa PR

Eoo

Baile inolvidable

Nuevayol

Lo que le pasó a Hawai

El apagón

Café con ron

Debí tirar más fotos

El artista puertorriqueño, considerado uno de los más influyentes de la actualidad, hizo historia al ofrecer un espectáculo durante la final de la liga de fútbol americano más importante del mundo. Hay que recordar que este deporte es el más popular en Estados Unidos, con un 52 por ciento de preferencia entre los ciudadanos.

"Lo único más poderoso que el odio es el amor": El poderoso mensaje de Bad Bunny

Bad Bunny encendió el medio tiempo del Super Bowl al mencionar a cada uno de los países de América Latina para concluir su presentación. "God Bless America, sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, Antillas, Estados Unidos, Canadá, mi patria Puerto Rico…Seguimos aquí", dijo el cantante antes de proceder a cantar 'Debí Tirar Más Fotos'.

Cantantes hispanos como Shakira, Gloria Estefan, Enrique Iglesias y Jennifer Lopez han pisado este escenario, pero Benito Antonio Martínez Ocasio se convirtió en el primer artista latino en encabezar el evento más visto y polarizado de la televisión estadounidense cantando exclusivamente en su idioma natal. El ‘Conejo Malo’ pasó de ser un simple intérprete a convertirse en un símbolo de la resistencia de miles de migrantes, al poner en el centro de la atención los ritmos latinos y la cultura puertorriqueña.

uD83CuDDF2uD83CuDDFD ¡Viva México!



uD83CuDDF5uD83CuDDF7 ¡Viva Puerto Rico!



uD83CuDF0E ¡Viva Latinoamérica!



uD83DuDC30 ¡Viva Bad Bunny!



uD83DuDD25 Qué manera de cerrar el show de San Benito con Debí tirar más fotos pic.twitter.com/1TJTczgDBP — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 9, 2026

En su más reciente álbum, 'Debí Tirar Más Fotos', galardonado con un Grammy, Bad Bunny aborda la gentrificación de Puerto Rico, los apagones masivos y el abandono social, temas que generaron no solo incomodidad en la industria, sino también eco en las esferas más altas del poder. Cuando Benito fue confirmado como figura central del Super Bowl, el presidente Donald Trump cuestionó a la NFL por la elección y calificó la decisión como "absolutamente ridícula". Incluso afirmó que no lo conocía y que "mucha gente ni siquiera sabe quién es".

Lady Gaga y Ricky Martin, los invitados de Bad Bunny en el #HalfTime del #SuperBowlLX pic.twitter.com/WSh8rTetDO — El Coahuilense (@coahuilense_el) February 9, 2026

Por su parte, Roger Goodell, comisionado de la liga, ofreció una conferencia para respaldar la participación del puertorriqueño: "Es uno de los artistas más destacados y populares del mundo. Eso es lo que buscamos; será emocionante y un momento de unidad". Debido al reciente posicionamiento del boricua en contra del ICE, durante la última entrega de los Grammy, Goodell subrayó que la NFL esperaba que el show fuera un espacio de unión y celebración, y no de confrontación política.

Fuente: Tribuna del Yaqui