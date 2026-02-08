Bad Bunny lleva 'La Casita' al Super Bowl 2026: ¿Taylor Swift, Lady Gaga y Beyoncé entre los invitados?

California, Estados Unidos.- En redes sociales como X (antes Twitter), el nombre de Bad Bunny es tendencia, a pesar de que recién comienza el día y, por lo menos en Sonora, iniciará a las 16:30 horas. Sin embargo, siguen surgiendo nuevos datos sobre el muy esperado show del puertorriqueño en el medio tiempo del Super Bowl 2026, que busca hacerse notar entre el público latino. Aquí, en TRIBUNA, te presentamos nuevos detalles que probablemente veremos en el espectáculo.

De acuerdo con la creadora de contenido Jacqueline Martinez, mejor conocida como @chamonic3, una fuente le reveló que La Casita de Bad Bunny también estará presente en su presentación, algo que, como ya sabemos, es parte del músico. Por lo menos en su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour, él sí o sí hizo disfrutar a sus invitados, entre los cuales, por lo menos en México, estuvieron Salma Hayek, Eiza González, Galilea Montijo, Danna Paola, Diego Boneta, entre otros.

¿Tendrá invitados?

Por supuesto que habrá invitados, porque es la clave de esta dinámica en la que el Conejo Malo se anima a interpretar canciones más íntimas. Desde que lanzó este concepto, se dice que hace alusión a las típicas viviendas de Puerto Rico, esas que abundan en los barrios de donde proviene el hombre de 31 años, quien con el tiempo, y tras colaborar con Cardi B y Drake en los sencillos I Like It y Mia, se ganó un espacio propio en la industria.

Uno de los shows más esperados

La influencer antes mencionada sorprendió al insinuar que muy probablemente en La Casita estarán presentes famosos de talla internacional como Taylor Swift, Lady Gaga, Drake, Post Malone, Billie Eilish, Daddy Yankee, J Balvin, Ricky Martin, Grupo Frontera, Cardi B, Beyoncé, Rihanna e incluso el cantante italiano Alfa. Evidentemente, este dato generó gran revuelo y aumentó la impaciencia de los fans.

En apoyo a los latinos

"Me dicen que esto sería en apoyo a los latinos y recuerden que Bad Bunny dijo que sólo quería cantar en español. (Cabe mencionar que serán invitados, pero no cantarán, según la información). TIEMPO AL TIEMPO", puntualizó Martínez. Por lo pronto, solo queda esperar a ver qué sucede cuando, tras tanta espera, el puertorriqueño finalmente ponga en alto a su país. Cabe destacar que, según rumores, se encuentra comprometido con su ex, Gabriela Berlingeri, lo que añade un toque personal a este esperado espectáculo.

Fuente: Tribuna del Yaqui