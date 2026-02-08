¿Cuánto dinero ganó Bad Bunny por su espectáculo en el Halftime Show del Super Bowl LX?

Santa Clara, California.- El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es uno de los momentos más vistos y seguidos del año, con audiencias que pueden separar los 110 millones de espectadores en Estados Unidos y hasta 130 millones a nivel global, características que convierten este escenario en una importante plataforma para cualquier artista. Pese a que muchos pensarían que sus protagonistas reciben enormes sumas de dinero por esta presentación, la realidad es completamente diferente.

Y es que la NFL no paga honorarios significativos por actuar en el Halftime Show, incluida la reciente participación de Bad Bunny en el Super Bowl LX. De acuerdo con información de CNN en Español, producir un espectáculo de este calibre es sumamente costoso y estos gastos salen del bolsillo de los artistas seleccionados. Por ejemplo, la revista W reportó que el cantante The Weeknd gastó 7 millones de dólares para costear su presentación en el Super Bowl de 2021.

Según la política de pago, los artistas no reciben un 'cheque' por su presentación principal. En cambio, los exponentes tienen la oportunidad de pisar uno de los escenarios más prestigiosos y cotizados en el mundo. Eso sí, fuentes señalan que la liga se encarga de cubrir los pagos de los músicos y bailarines que participan en el show, conforme a lo establecido por los sindicatos del sector entretenimiento, los cuales suelen rondar los mil dólares diarios.

BAD BUNNY

SUPER BOWL LX HALFTIME

SETLIST



•TITÍ ME PREGUNTÓ

• YO PERREO SOLA (WITH “VOY A LLEVARTE PA PR” ENDING)

• EOO

•DIE WITH A SMILE (LADY GAGA, WITH “MONACO” INTRO)

• BAILE INOLVIDABLE

• NUEVAYOL

• EL APAGÓN (WITH “LO QUE LE PASÓ A HAWAII” WITH RICKY MARTIN)

• DTMF… pic.twitter.com/RKp0oauh94 — Complex Music (@ComplexMusic) February 9, 2026

Expertos señalan que artistas anteriores en shows similares han visto aumentos considerables en reproducciones y ventas tras su presentación, lo que puede traducirse en ingresos indirectos muy superiores a cualquier pago por la actuación en sí. De esta forma, aunque Bad Bunny no verá un pago millonario directo por su participación, su presencia en el Super Bowl LX (como el primer artista latino urbano en encabezar el Halftime Show) realzará su figura y legado musical.

Especialistas se pronunciaron sobre el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX, celebrado en el Levi’s Stadium, calificando el show como una celebración energética y cultural de la música latina, que combinó los mejores éxitos del puertorriqueño con una producción visual impactante y momentos destacados como la incursión de Lady Gaga y Ricky Martin. El artista interpretó temas emblemáticos como Tití Me Preguntó, Safaera y El Apagón.

Fuente: Tribuna del Yaqui