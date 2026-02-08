¿'Exatlón México' sufre cambios de último momento? Ella sería la eliminada del domingo 8 de febrero

Ciudad de México.- Se ha cumplido una nueva semana en la competencia del Exatlón México, y por ende, ha llegado el momento de despedir a uno de sus atletas. Ante esto, según los spoilers para este domingo 8 de febrero del 2026, ya se sabría cuál de los equipos perdería a una de sus atletas, saliendo del importante proyecto deportivo en el Duelo de Eliminación, ¿acaso habrá cambios de último momento?

Cada domingo, en el reality deportivo de TV Azteca, se decide qué atletas deberán de despedirse de la competencia, en base al ya conocido sistema de que cada semana se alterna entre hombres y mujeres, aunque las reglas cambiaron, en esta semana 19 no podrá haber enfrentamientos mixtos, y solamente se verá un duelo de tres hombres rojos o tres mujeres azules, después de que en la semana 18 los rojos perdieran a Samantha.

Al parecer, según la cuenta de YouTube de Proyecto TV, los resultados en la Serie por la Supervivencia, será muy diferente a lo anteriormente mencionado, ya después de que el equipo de Koke Guerrero ganara la del pasado viernes 6 de febrero, el próximo domingo 8 de febrero sería completamente diferente y los rojos serían en realidad los que dominarían sobre los celestes, haciendo que perdieran a una de sus compañeras.

'Es anímicamente bueno para nosotros'. uD83EuDEE2 Los Azules están tranquilos con un prop extra tras la victoria por la ventaja.#ExatlónMéxico por Azteca UNO.

Lunes a viernes 8:30 PM, domingo 8:00 PM. pic.twitter.com/Ql14qt5HmH — Exatlón México (@ExatlonMx) February 7, 2026

En cuanto al tema del eliminado, aunque al inicio se dijo que sería Benyamín Saracho, ahora se dice que todo será al revés y en realidad será una de las azules, al parecer Valery Carranza. Pero, eso no sería todo, ya que se ha mencionado que habrá una fuerte pelea, a causa de que Evelyn Guijarro en uno de sus enfrentamientos con Mati Álvarez, le daría un fuerte golpe con uno de los aros.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, la información antes mencionada es solo una especulación y posiblemente sí sea Benyamín el que abandoné las playas de la República Dominicana.

Fuente: Tribuna del Yaqui