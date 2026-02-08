(FOTOS) Danna Paola recibe homenaje en Harvard por su impacto en el liderazgo de mujeres latinas

Boston, Estados Unidos.- Danna Paola es sin duda una de las estrellas mexicanas más famosas en Latinoamérica y lo demostró nuevamente al anunciar en sus redes sociales que fue homenajeada por la Universidad de Harvard, como parte de su participación en la LEAD Conference: Latina Empowerment and Development, un proyecto cuyo propósito es visibilizar el liderazgo de las mujeres latinas.

La intérprete de 30 años aprovechó su Instagram para publicar sobre el evento, calificándolo como un sueño cumplido. Además, agradeció a la institución por recordarle que la voz de las mujeres importa. En la publicación compartió una imagen donde se le ve con un largo abrigo, mirando de lado, mientras que a sus espaldas se aprecia el letrero de una de las universidades más prestigiosas del mundo.

Su novio, Alexander Daniel Hoyer Hurtado, conocido como Alex Hoyer, dejó un comentario en apoyo a su pareja: "Orgulloso de ti siempre". Cabe destacar que la exactriz de telenovelas de Televisa también compartió varias imágenes del evento, una en la que aparece con un micrófono durante la conferencia y otra en la que se le ve sentada orgullosamente en una de las butacas más cercanas al podio.

Danna Paola

"Gracias @harvard @hu_lead. Ha sido un sueño lograr estar aquí y recibir este reconocimiento como parte de LEAD Conference: Latina Empowerment and Development. Estar en un espacio que existe para elevar el liderazgo, la voz y el impacto de las mujeres latinas hace que este momento sea profundamente significativo para mí. Gracias por escucharme, por crear comunidad y recordarnos que nuestra voz importa", aseveró la intérprete de Sodio y Mala Fama.

Cabe recordar que, como informamos previamente en TRIBUNA, el año pasado, en mayo de 2025, el famoso creador de contenido mexicano Luisito Comunica también fue invitado a la Universidad de Harvard. Incluso se tomó el tiempo de recrear la icónica fotografía del expresidente de Estados Unidos, Barack Hussein Obama II, recargado en uno de los pilares de la institución (1992).

Fuente: Tribuna del Yaqui