Gobernador de California sorprende al declarar el 'Día de Bad Bunny' antes del Super Bowl 2026

California, Estados Unidos.- Ahora sí que cada vez faltan menos horas para que comience uno de los eventos más esperados de este año: el Super Bowl 2026, que, como hemos ido siguiendo en TRIBUNA, ha dado bastante de qué hablar, porque algunos fieles seguidores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están molestos debido a la elección del artista para el show de medio tiempo, que será encabezado por Bad Bunny.

Sin embargo, afortunadamente, el intérprete de reguetón y trap latino también cuenta con sus propios aliados, y no todos son personas comunes, ya que hay figuras importantes como Tim Cook, quien actualmente ocupa el cargo de CEO de Apple. Cook manifestó sin ningún reparo que está emocionado por ver al cantante; a pesar de que esto era algo esperado debido al vínculo entre la institución deportiva y dicha compañía, no deja de ser sorprendente que, a pesar del posible rechazo que recibiría, se mostró firme y compartió una foto con el latino.

Declaran fecha especial en honor a Bad Bunny

Continuando con las manifestaciones a favor de Bad Bunny, el gobernador de California, Gavin Newsom, utilizó su perfil de X (antes Twitter) para enviar un mensaje al compositor y, de paso, se rumora que también a Trump. Al funcionario público no le bastó con declararse fanático del músico, porque incluso proclamó este domingo 8 de febrero de 2026 como el Día de Bad Bunny en California.

Jesse Watters

"Como muchísima gente sabe, soy un tremendo amante del español. Es un idioma hermoso, hablado por muchísima gente maravillosa en el gran estado de California y en todo el mundo. También soy un enorme fanático de Puerrrrrrrto Rico. Por eso estoy declarando mañana en California como el 'Día de Bad Bunny'", destacó el político estadounidense, generando diversas reacciones, entre apoyo y críticas.

AS MANY PEOPLE KNOW, I AM A TREMENDOUS LOVER OF “THE SPANISH.” IT IS A BEAUTIFUL LANGUAGE SPOKEN BY MANY BEAUTIFUL PEOPLE IN THE GREAT STATE OF CALIFORNIA AND ACROSS THE WORLD. I AM ALSO A HUGE FAN OF PUERRRRRRRTO RICO. THAT IS WHY I AM DECLARING TOMORROW IN CALIFORNIA AS “BAD… — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) February 7, 2026

Asimismo, en un fragmento, Newsom hizo referencia al comentarista político conservador Jesse Watters, conocido por su falta de simpatía hacia los demócratas, pues hace poco se volvió tendencia por una frase polémica que dijo en su más reciente emisión de Fox News: "Apuesto a que Al ya ha empezado a beber porque papá está a punto de aterrizar y papá tiene necesidades", dijo haciendo alusión a Trump.

Fuente: Tribuna del Yaqui