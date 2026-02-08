Horóscopo Mhoni Vidente HOY DOMIGO 8 de febrero 2026: Predicciones para tu signo zodiacal

Ciudad de México.- ¡El fin de semana está por concluir! Y este domingo 8 de febrero de 2026 se presenta como un día clave para bajar el ritmo, reflexionar y prepararse para nuevos comienzos. De acuerdo con el horóscopo de Mhoni Vidente, la energía del día favorece los cierres, las conversaciones pendientes y la toma de decisiones desde la serenidad. Los horóscopos de hoy sugieren que será un buen momento para evaluar lo vivido en la semana y definir prioridades para los próximos días.

¡Lee con atención los mensajes de los astrosy prepárate para tu mejor domingo!

Horóscopos de Mhoni Vidente para HOY domingo 8 de febrero: Predicciones de amor, dinero y más

Aries

El día te invita a frenar y analizar tus próximos pasos, ya que estás listo para crecer en el aspecto económico. Evita actuar por impulso, especialmente en temas de trabajo. Buen domingo 8 de febrero para descansar y recargar energía.

Tauro

Una noticia relacionada con el dinero o el trabajo te obliga a replantear planes. Los horóscopos de hoy señalan avances si mantienes orden y prudencia.

Géminis

La comunicación será clave, porque estás por perder a tu pareja. Una charla pendiente puede aclarar un malentendido y salvar eso que tanto quieres. Los horóscopos de Mhoni Vidente recomiendan expresar lo que sientes, pero sin confrontación.

Cáncer

La sensibilidad aumenta, lo que te permite conectar mejor con tu entorno. Dedica tiempo a cuidar tu bienestar emocional y evita cargar con problemas ajenos.

Leo

Este domingo trae claridad sobre una situación que te generaba dudas: debes decidir si es momento de ser feliz o de seguir sufriendo con lo mismo. Si confías en tu intuición, podrás tomar decisiones acertadas en lo personal.

Virgo

El orden mental será fundamental. Los horóscopos de hoy indican que organizar tus ideas te ayudará a cerrar la semana sin estrés. Evita exigir demasiado a los demás.

Libra

Se favorecen los acuerdos y la reconciliación este domingo 8 de febrero. Una persona cercana podría buscar acercamiento. Escucha antes de emitir juicios, porque te podrías sorprenderte.

Escorpio

El horóscopo de Mhoni Vidente marca un día ideal para soltar rencores y limpiar emociones. En temas laborales, es mejor observar que intervenir.

Sagitario

Un cambio de planes te obliga a adaptarte. Mantén flexibilidad y evita frustrarte. El día es favorable para actividades recreativas o creativas.

Capricornio

La disciplina empieza a rendir frutos, aunque aún no sea visible. Los horóscopos de hoy aconsejan seguir trabajando en silencio y con constancia.

Acuario

Recibes una idea o propuesta inesperada. Tómate el tiempo necesario para analizarla antes de decidir. Evita prometer más de lo que puedes cumplir.

Piscis

La introspección será positiva. El horóscopo de Mhoni Vidente sugiere aprovechar el domingo para descansar, meditar y reconectar contigo mismo.

Fuente: Tribuna del Yaqui