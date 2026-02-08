Horóscopos HOY Nana Calistar LUNES 9 de febrero 2026: ¿Cuál será la fortuna de tu signo zodiacal este inicio de semana con Sol en Acuario?

Ciudad de México.- Este lunes 9 de febrero de 2026 inicia con una energía de renovación que impulsa a retomar pendientes y enfocarse en metas que habían quedado en pausa. Nana Calistar señala que el arranque de semana trae una vibra de movimiento y decisiones importantes, ideal para organizar la mente, trazar objetivos y dar los primeros pasos hacia cambios que se han estado pensando desde hace días.

Según la influencia de los astros, el Sol en Acuario continúa marcando una etapa de transformación en la forma de ver la vida, mientras el ambiente energético favorece los nuevos comienzos y la claridad mental. En el tarot, la carta que rige el día es El Mago, símbolo de iniciativa, capacidad y oportunidades, recordando que este inicio de semana es perfecto para actuar, confiar en tus talentos y empezar a construir lo que deseas. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque la vibra de este lunes invita a tomar el control, dejar la flojera atrás y abrirle paso a nuevas posibilidades.

Horóscopos de Nana Calistar para este lunes 9 de febrero de 2026

Aries

Inicias la semana con toda la pila puesta, pero cuidado con desesperarte si las cosas no salen tan rápido como quieres. Este lunes será ideal para retomar pendientes y demostrar de qué estás hecho. En el trabajo podrías recibir una indicación importante o un cambio que te sacará de tu zona de confort. En el amor, alguien espera más atención de tu parte. No descuides tu carácter.

Tauro

Comienzas la semana más enfocado en lo económico y en organizar tus prioridades. Este lunes será clave para poner orden en gastos y evitar deudas innecesarias. En lo laboral, podrías recibir una propuesta o idea que te hará pensar en crecer. En el amor, deja de cargar con problemas que no son tuyos y aprende a decir lo que sientes.

Géminis

Tu mente estará muy activa desde temprano y eso te ayudará a resolver pendientes que tenías atrasados. Este lunes se presta para conversaciones importantes que te darán claridad. En el amor, alguien podría buscarte para aclarar un malentendido. Cuida el estrés, necesitas dormir mejor y no sobrecargarte.

Cáncer

Inicias la semana con emociones revueltas, pero también con ganas de salir adelante. Este lunes será perfecto para enfocarte en lo que sí puedes controlar y dejar de pensar tanto en el pasado. En lo económico, evita prestar dinero. En el amor, alguien te dará una señal que te hará sentir más seguro.

Leo

Viene una semana movida y este lunes será el arranque perfecto para poner orden en tus planes. Tendrás la oportunidad de destacar en algo importante si confías más en ti. En el amor, podrían surgir celos o malentendidos si no hablas claro. No te tomes todo tan personal y enfócate en avanzar.

Virgo

Comienzas la semana con muchas ideas en la cabeza y ganas de hacer cambios. Este lunes será ideal para organizar tus tiempos y prioridades. En el trabajo, podrías recibir reconocimiento por algo que hiciste bien. En el amor, alguien te extraña más de lo que imaginas. Cuida tu salud, no te descuides.

Libra

La semana arranca con una vibra de reflexión y decisiones importantes. Este lunes será clave para cerrar un pendiente que te tenía inquieto. En el amor, evita hacerte películas en la cabeza y habla claro. En lo económico, podrías recibir un dinero extra o resolver un asunto atrasado.

Escorpio

Inicias la semana con una energía fuerte que te ayudará a enfrentar lo que venga. Este lunes será ideal para dejar atrás rencores y enfocarte en tus metas. En el amor, podrías tener una conversación intensa pero necesaria. En dinero, evita gastar por impulso.

Sagitario

Este lunes te sentirás con ganas de cambiar rutinas y probar cosas nuevas. Es buen momento para planear algo que te saque de la monotonía. En el amor, alguien se está interesando en ti y pronto lo notarás. En lo laboral, pon atención a los detalles para evitar errores.

Capricornio

La semana comienza con responsabilidades y compromisos que no podrás posponer. Este lunes será importante mantener la calma y no cargar con todo tú solo. En el amor, se marcan momentos de estabilidad si te permites confiar más. En lo económico, vienen noticias positivas poco a poco.

Acuario

Sigues en una etapa de cambios y este lunes te dará claridad sobre lo que quieres hacer en los próximos meses. Es momento de dejar el miedo atrás y tomar decisiones. En el amor, alguien podría acercarse con intenciones serias. Aprovecha la buena racha que traes.

Piscis

Tu intuición estará muy fuerte este inicio de semana y te ayudará a tomar buenas decisiones. Este lunes será ideal para cerrar ciclos y comenzar algo nuevo. En el amor, podrías sentirte más sensible de lo normal, pero eso te permitirá entender mejor a los demás. En lo económico, evita confiar en promesas que suenan demasiado buenas.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana martes.

Fuente: Tribuna del Yaqui