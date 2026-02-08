¿La muerte sigue al elenco de 'Apocalypto'? Muere Jaime 'Sammy' Ortiz, doble de acción mexicano

Ciudad de México. - Unos días antes, la industria del espectáculo se vistió de luto tras darse a conocer el lamentable fallecimiento de Gerardo Taracena, actor de la película Apocalypto. Ahora, nuevamente, un artista que formó parte de este elenco ha partido de este mundo, provocando que los fans se manifestaran para desearle un eterno descanso. A continuación, un poco sobre esta estrella que ya no está entre nosotros.

Jaime Ortiz Oliver, a quien mayormente se le identificaba como Jaime Sammy Ortiz, se ganaba la vida como doble de acción. A pesar de ser mexicano, no se limitó solo al cine de nuestro país, pues también incursionó en proyectos internacionales. De hecho, el hombre, nacido el 22 de octubre de 1937, mostró desde inicios de su carrera un marcado interés por realizar escenas de riesgo, como persecuciones y secuencias de acción en general.

¿Cuándo murió?

"La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Jaime Ortiz Oliver, Sammy Ortiz, ocurrido el día 5 de febrero. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. QEPD", publicó el gremio de actores ayer, sábado 7 de febrero de 2026. Cabe destacar que se desconoce por completo qué le sucedió y sus seres queridos no se han pronunciado al respecto.

Gerardo Taracena

Su dedicación era tal que, según información en línea, trabajó en Estados Unidos, Sudamérica y Europa, lo que lo convirtió en uno de los dobles de acción más solicitados. Curiosamente, entre sus filmes se encuentra Apocalypto, donde también formó parte Gerardo Taracena, quien falleció el 31 de enero, causando un tremendo revuelo. Tiempo después, su amigo Enrique Cueva reveló que su deceso fue a causa de un infarto agudo al miocardio.

Algunos de sus proyectos

Enfocándonos especialmente en México, trabajó en Tempestad, El Chanfle, El Giro, El Pinto y el Colorado, Okey, Mister Pancho, El Color de Nuestra Piel, La Mugrosita, La Combi Asesina, Golondrina Presumida, Siete en la Mira, 2da Parte: La Furia de la Venganza, Matanza de Judiciales, Ladrones de Tumbas y Pelo Suelto. Sin embargo, sus proyectos de mayor alcance incluyen Gringo Mojado, Ghost Fever, One Man Out, Frida, The Pearl, 007: Spectre, L’Ultimo Squalo, Detrás del Dinero, Man on Fire y Apocalypto.

Fuente: Tribuna del Yaqui