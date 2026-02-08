Le pidió a Dios morir: Yuri revela le diagnosticaron terrible enfermedad y hace dura confesión

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Yuri, de nueva cuenta ha causado un gran impacto entre sus miles de fans, debido a que en una reciente entrevista ha hablado sobre el lamentable diagnostico de terrible enfermedad, que además no tiene una cura pero sí tiene tratamiento. Ante esto, se sinceró al hacer una dura confesión sobre el hecho de que se sentía tan mal que le pidió a Dios morir.

La originaria de Veracruz es una de las más famosas y reconocidas artistas mexicanas, gracias a sus canciones como La Maldita Primavera y El Apagón, que en los últimos años, pese a que ha tratado de mantenerse en la mejor forma posible, y cuida de su alimentación y la condición física, ha enfrentado altibajos en su estado de salud que la han llevado a pedirle a Dios que le dé el descanso eterno.

Yuri recientemente en el programa Hoy Día, declaró que después de haber sido contagiada de Covid-19, desarrolló una incurable enfermedad que la hacía pasar por terribles dolores y síntomas incómodos, que eran confundidos con los síntomas de la ansiedad, pero tras varios días de análisis, de ser observada y otros estudios para determinar que padecía, finalmente encontraron que padecía de algo llamado disautonomía.

Ante esto, la reconocida intérprete de Dame Un Beso, declaró que aunque se cuida mucho, se vitamina y trata de evitar los azucares y sobreexigirse, sigue lidiando con síntomas de la disautonomía, pues la enfermedad es incurable, aunque con el medicamente logra mantenerlo bajo control y se monitorea constantemente: "Se me entumen las manos cuando voy a despertarme, los ojos me amanecen demasiado secos, siempre me los tengo que estar hidratando y a veces me llega a dar taquicardia como si estuviera yo corriendo, pero eso no es de cansancio".

Finalmente, declaró que en este momento se siente mucho mejor y las crisis que enfrenta por la enfermedad ya son más manejables, cuando recién comenzó con los síntomas y no daban con un diagnóstico declaró que sí llegó a pedirle a Dios que se la llevara de una vez: "La verdad sí llegué a decir: 'Señor, si voy a estar así, mejor llévame'. Pero ya estoy mejor; empecé a meditar, a orar y a hacer ejercicios de respiración para bajar las palpitaciones. Afortunadamente, no es una enfermedad mortal".

Fuente: Tribuna del Yaqui