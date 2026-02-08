"No sabemos la verdad": ¿Pelea entre Danna Paola y Kenia Os bloquea colaboración con Belinda? (VIDEO)

Ciudad de México.- Los fans de la exestrella de Televisa Danna Paola y de la cantante e influencer sinaloense Kenia Os están algo preocupados tras ciertos rumores que surgieron en redes sociales, los cuales aseguran que ambas están peleadas y que esa sería la razón por la que finalmente no ha salido a la luz su proyecto conjunto. Es importante precisar que ninguna de las involucradas se ha pronunciado sobre este supuesto distanciamiento.

En plataformas como X (antes Twitter) circulan capturas de pantalla de una página de Facebook llamada ¿Sabías Qué? - Versión Artistas, en donde, a través de un texto, se afirma que presuntamente la novia de Peso Pluma habló bastante mal de la intérprete de Oye Pablo, e incluso habría mencionado a Belinda. A pesar de que, como hemos señalado previamente, no hay pruebas que respalden esta versión, las comunidades de admiradores ya están molestas.

Declaraciones de Danna Paola

Lo que sí está confirmado es que, en un encuentro con diversos medios de comunicación, la joven de 30 años habló brevemente sobre lo sucedido con la colaboración, que todo indica no verá la luz. Sin embargo, sus palabras, lejos de apagar los rumores, los avivaron: "Pues no sabemos la verdad. Cositas administrativas, cada quien está trabajando en lo suyo, pero bueno, habrá que ver".

Los fans de las tres artistas

A raíz de esto, los internautas comenzaron a especular que hay algo más detrás, y que las posibles diferencias podrían provenir directamente de Danna Paola y Kenia Os. Como 'evidencia' citan que ambas evitan mencionarse entre sí, mientras que no tienen inconveniente en aludir a Belinda. Actualmente, el furor es tal que los nombres de las artistas desde hace horas están en tendencias.

"Pues no sabemos la verdad. Cositas administrativas, cada quien está trabajando en lo suyo, pero bueno, habrá que ver".



— DANNA en una reciente entrevista para la

colaboración con Kenia Os y Belinda. pic.twitter.com/min1Cs14sR — Kenia Os Info (@KeniaOsInfo_) February 8, 2026

"Cada vez es más notorio que la amistad se fracturó y no habrá colaboración; yo siento que algo pasó entre Kenia y Danna, porque las dos han mencionado a Beli como si siguieran en comunicación con ella", escribió el usuario @robjp92 en X. Mientras tanto, otros culpan a la disquera de la protagonista de Atrévete a Soñar: "Danna Paola tiene infracción con su disquera, por eso no la descongelan por no vender…", afirmó @kimloaizaxxx.

Fuente: Tribuna del Yaqui