Shakira sufre APARATOSA caída en concierto en El Salvador; VIDEO preocupa a sus fans

Ciudad de México. - La noche de ayer, sábado 7 de febrero de 2026, la talentosa colombiana Shakira, con motivo de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, visitó el Estadio Jorge Mágico González, ubicado en El Salvador, ya que su propósito fue hacer disfrutar a todos sus fans; sin embargo, los planes no siempre salen como se desean y esto fue precisamente lo que le ocurrió a la intérprete de grandes éxitos musicales.

En redes sociales circula un video que muestra el momento en el que la estrella se encontraba interpretando el tema Si Te Vas y bailaba junto al atril mientras sostenía su micrófono; no obstante, se desplaza de posición y es ahí cuando, de pronto, cae de manera abrupta. Afortunadamente, no permaneció mucho tiempo en el suelo, ya que rápidamente se levantó. La acción de continuar con total normalidad, a pesar de que seguramente el impacto le causó dolor, fue aplaudida por sus seguidores y dice mucho de su profesionalismo.

De hecho, en esta ocasión no estaba descalza, pues para ningún admirador es un secreto que la cantautora suele presentarse sin calzado, ya que de esa forma se siente más segura sobre el escenario. A pesar de ello, en esta gira se le ha visto optar por unos botines de tacón pequeño. Cabe aclarar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo la versión de la ex del futbolista español Gerard Piqué.

Una fuerte caída

¿Se encuentra bien de salud?

Con base en su presentación, todo parece indicar que se encuentra en buen estado, ya que después de incorporarse continuó con sus interacciones con el público; además, bailó, brincó y, evidentemente, siguió cantando. No obstante, en TRIBUNA estaremos al pendiente de que, en caso de que decida romper el silencio, se pueda conocer con precisión si este inesperado golpe no tuvo consecuencias, pues el incidente causó gran preocupación entre los asistentes.

Reacciones de los usuarios

Algunos internautas consideran que, por la edad de Shakira, debería tener mayor precaución, ya que una caída podría afectarle de forma considerable; otros agradecieron que no haya utilizado zapatos altos, pues las consecuencias habrían sido mayores. Por otro lado, también se generó un intenso debate, ya que usuarios más atrevidos, como @robert_venegas en TikTok, escribieron comentarios como "ya está para retirarse", algo que no fue bien recibido por su fandom.

