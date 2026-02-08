Super Bowl 2026: Katy Perry y Eugenio Derbez defienden la participación de Bad Bunny en el medio tiempo

California, Estados Unidos. - Conforme se acerca la hora, se suman más artistas en apoyo al indudable exponente de talla internacional Bad Bunny, pues el puertorriqueño ha recibido numerosas críticas desde que se anunció su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. Todo continúa viento en popa, a pesar de que el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a entender que no asistiría al evento debido a la presencia del artista latino.

Una de las adhesiones más recientes fue, sin duda alguna, la de Katy Perry, la exitosa cantante estadounidense que es recordada por toda una generación gracias a sus inigualables temas musicales como Last Friday Night y la melancólica The One That Got Away. De esta forma, la ahora novia del ex primer ministro de Canadá (2015-2025), Justin Trudeau, utilizó su perfil de X (antes Twitter) para lanzar un mensaje de respaldo al intérprete de Callaíta (2019).

"Tú puedes con esto @sanbenito, recuerda al mundo cómo se ve realmente el sueño americano", escribió la celebridad, quien cabe destacar que hace un tiempo se manifestó en contra de las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Los Ángeles. En aquella ocasión expresó: "Una ciudad construida sobre el trabajo, la historia y la cultura mexicanas no puede dar un giro y criminalizar a las mismas personas que la moldearon".

you got this @sanbenito remind the world what the real American dream looks like uD83CuDFC8?? #SuperBowlLX — KATY PERRY (@katyperry) February 8, 2026

El Super Bowl se va a jugar en la Ciudad de Santa Clara, California, que forma parte del área de la Bahía de San Francisco, muy cerquita de San José y de Los Ángeles.

Y hay gente que se enoja porque #BadBunny cantará en español... uD83EuDD37uD83CuDFFB??? — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) February 8, 2026

Evidentemente, no solo las estrellas de Hollywood han alzado la voz a favor de Bad Bunny, ya que hace unas horas se sumó a esta lista el comediante mexicano Eugenio Derbez, quien, al igual que Katy Perry, en diversas ocasiones ha manifestado su inconformidad por el trato que reciben las personas que trabajan en Estados Unidos sin tener sus documentos en regla. Es importante destacar que, en última instancia, la misma sociedad estadounidense se ha mostrado indignada con Trump debido a las muertes de sus compatriotas Alex Pretti y Renee Nicole Good, ocurridas en manos de agentes del ICE.

"Y hay gente que se enoja porque #BadBunny cantará en español…", puntualizó Derbez, recibiendo como respuesta opiniones similares y otras que se mantienen firmes en que no debieron invitarlo, ya que consideran que gran parte de la audiencia no lo conocerá.

