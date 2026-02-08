"Uno de los peores de la historia": Trump critica show de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny

San Francisco, California.- Tras el show del medio tiempo de Bad Bunny, donde expresó un mensaje de unidad latina y resiliencia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tardó en reaccionar y criticó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, encabezado por el cantante puertorriqueño. El mandatario lo calificó como "uno de los peores de la historia" a través de un mensaje publicado en redes sociales.

En su publicación, Trump aseguró que el show "no tiene sentido" y afirmó que "nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo", además de señalar que el espectáculo representa "una bofetada en la cara" para su país. El mandatario también cuestionó el contenido del evento y consideró que el número musical no representa los estándares de "éxito, creatividad o excelencia", al tiempo que criticó aspectos de la coreografía y la producción.

¿Qué dijo Trump del show de Bad Bunny?

"El show de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia. ¡De verdad! No tiene ningún sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad o excelencia. Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que están viendo el espectáculo en todo Estados Unidos y en todo el mundo.

uD83DuDEA8 #AlMomento | Donald Trump reacciona al medio tiempo del #SuperBowl, el cual estuvo a cargo de Bad Bunny:



“Es uno de los peores de la historia (…) Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo. Este espectáculo es solo una bofetada en la cara para nuestro país”. pic.twitter.com/QA5LEIz8eT — Animal Político (@Pajaropolitico) February 9, 2026

Este "show" es solo una "bofetada en la cara" para nuestro país, que está estableciendo nuevos estándares y rompiendo récords todos los días, incluido el mejor mercado bursátil y los planes 401(k) de la historia.

No hay nada inspirador en este desastre de show de medio tiempo y, aun así, recibirá excelentes críticas de los medios de noticias falsas, porque no tienen idea de lo que está pasando en el mundo real. Y, por cierto, la NFL debería reemplazar de inmediato su ridícula nueva regla de kickoff.

¡HAGAMOS A ESTADOS UNIDOS GRANDE OTRA VEZ!", escribió vía X, antes Twitter, Donald Trump.

Las declaraciones generaron reacciones divididas entre usuarios de redes sociales, donde seguidores del artista defendieron la presentación y destacaron la presencia de la música latina en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Hasta el momento, ni Bad Bunny ni la NFL han emitido una postura oficial respecto a los comentarios realizados por Trump sobre el espectáculo del medio tiempo.

uD83CuDFC8 Bad Bunny hizo historia en el #HalftimeShow del #SuperBowl al convertir el Levi’s Stadium en una fiesta de cultura latina.



Tuvo sorpresas con la aparición de Pedro Pascal, Karol G y una versión en salsa de “Die With a Smile” junto a Lady Gaga.



uD83DuDCF8: AFP. pic.twitter.com/GhBiMTtCgz — Azucena Uresti (@azucenau) February 9, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui