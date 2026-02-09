Bad Bunny entra al top histórico del Super Bowl; Rolling Stone lo coloca sobre Beyoncé y Michael Jackson

California, Estados Unidos. - El nuevo ranking publicado por la reconocida revista Rolling Stone sorprendió a más de uno, ya que ahora Bad Bunny, el cantante de grandes éxitos como DÁKITI, se posiciona por encima de auténticas leyendas de la música como Michael Jackson y Beyoncé, quedando únicamente por debajo de Prince, quien, como se recordará, en 2007 ofreció uno de los espectáculos de medio tiempo más memorables en el Super Bowl XLI.

El listado quedó de la siguiente manera:

Prince – Super Bowl XLI Bad Bunny – Super Bowl LX Michael Jackson (Super Bowl XXVII, 1993) Beyoncé (Super Bowl XLVII, 2013) Kendrick Lamar (2025 – Super Bowl LIX) U2 (Super Bowl XXXVI, 2002) Shakira y Jennifer Lopez (Super Bowl LIV, 2020)

Evidentemente, este ranking es subjetivo y refleja, en gran medida, lo popular que se ha vuelto la música en español a nivel global. Prueba de ello es que el puertorriqueño dio bastante de qué hablar tras llenar el escenario no solo con sus propios temas, sino también al incluir a artistas de la talla de Lady Gaga, quien se animó a interpretar una versión en salsa de Die With a Smile, además de la participación de su compatriota y exintegrante de Menudo, Ricky Martin.

Uno de los más vistos

Asimismo, la prestigiosa revista destacó el poderoso mensaje de orgullo latino, unidad cultural y rebeldía presente durante la actuación, así como las constantes referencias a Puerto Rico sin dejar de lado a otros países, los cuales fueron mencionados a lo largo del espectáculo. La cereza del pastel fue la frase Together We Are America, dejando claro que, en esta ocasión, la evaluación se centró principalmente en el impacto generado en la audiencia, mientras que otros aspectos pasaron a segundo plano.

Por si fuera poco, de acuerdo con información que circula en línea, el show de medio tiempo de este año rompió récords de audiencia al alcanzar a más de 135 millones de espectadores. De esta manera, y pese a los comentarios negativos que recibió Bad Bunny, logró consolidarse como uno de los espectáculos más vistos en la historia del Super Bowl, haciendo aún más significativo el nombramiento en medio de la complicada situación que atraviesan los migrantes en Estados Unidos.

El mensaje de Lady Gaga

Hace un par de horas, la intérprete de Bad Romance se pronunció públicamente y dedicó un cálido mensaje al Conejo Malo: "Gracias, Benito, por incluirme en esta poderosa, importante y significativa actuación. Me siento tan honrada de ser parte de este momento. Es aún más especial porque fue contigo, con tu hermoso corazón y tu música. Todo mi amor para Benito, Ricky y todo el elenco", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui