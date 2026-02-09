Carlos Rivera responde a criticas a su matrimonio con Cynthia Rodríguez y dudas a su orientación

Ciudad de México.- El reconocido cantante mexicano, Carlos Rivera, en una reciente entrevista ante medios de comunicación, dio una contundente respuesta a la también cantante de rancheras, Toñita, ante la serie de críticas a su matrimonio con la actriz y presentadora, Cynthia Rodríguez, además de haber ocasionado que una vez más se ponga en duda a su orientación sexual.

Como se sabe, en las últimas semanas el nombre de Carlos ha estado en constante tema de conversación, debido a que una vez más su excompañera de La Academia, hizo comentarios que pusieron en duda la veracidad de su matrimonio con Cynthia y de su heterosexualidad, comenzando a decirse que tenía un "matrimonio lavanda". Esta no es la primera vez que se pone en duda ambas cuestiones, y ahora, finalmente el intérprete de Recuérdame ha dado respuesta.

Rivera ante cámaras de Sale el Sol y otros medios de comunicación, aseguró que él no tiene nada que decir o explicar, pues la gente que lo quiere sabe toda la verdad y no las necesitan y las que no son cercanas, es probable que no crean sus palabras, por lo que sería hablar sin motivo: "No, no tengo mucho qué decir. Les decía que ya llega un punto en el que ya no gasta saliva en dar explicaciones a nada. La gente que me quiere no necesita que le explique nada y la gente que no me quiere, aunque les explique, van a pensar lo que quieren".

uD83DuDCA5uD83DuDE31 Toñita EXPL0T4 en contra de Cynthia Rodríguez ¡la acusa de veto y daño a su carrera en TV Azteca!#ebninforma #ernestobuitronnews #toñita #cynthiarodriguez #CarlosRivera pic.twitter.com/V1bGKJ5bmi — ERNESTO BUITRON NEWS ? (@ERNESTOBUITRON) February 6, 2026

De la misma manera, el intérprete de Te Esperaba declaró que él tiene presente que no le caerá bien a todo mundo y está de acuerdo con ello, pero que por su parte en su vida el odio no tiene cabida, por lo que no habla ni hablará mal de nadie, ya que no tiene nada en contra de nadie: "Yo decía: ‘Imagínate si Dios que es Dios no le ha logrado caer bien a todo el mundo, imagínate uno que es un simple mortal'. Nosotros no nos metemos con nadie, nunca hablamos mal de nadie".

Sobre si piensa interponer una demanda, dejó en claro que no, que él está bien como se encuentra, señalando que varias de sus canciones tienen muchas respuestas a sus preguntas, agregando que está muy tranquilo y por su parte ya no habrá más declaraciones al respecto: "Entendemos el juego del mundo del espectáculo, hay gente que le gusta jugar, hay gente que no. Todo está bien, o sea, yo estoy tranquilo".

¡Carlos Rivera EXPLOTA tras las CRÍTICAS a su RELACIÓN con Cynthia Rodríguez! ¿Iniciará un PROCESO LEGAL contra Toñita? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut#SaleElSolTV pic.twitter.com/DAlWSoESWW — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) February 9, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui