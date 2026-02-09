¡Día Mundial de la Pizza! ¿Pizza grande de queso por solo 20 pesos adicionales? Conoce la promoción

Ciudad de México.- El día 9 de febrero es una fecha que se dedica a uno de los platillos con mayor presencia en distintos países y culturas alrededor del mundo. Su versatilidad ha permitido la existencia de múltiples versiones, estilos y combinaciones, siendo así el Día Mundial de la Pizza. Por este motivo la cadena de comida rápida Little Caesars anunció una promoción.

El origen de la pizza se sitúa en la ciudad de Nápoles, Italia, donde desde el siglo XVIII se consumen panes planos elaborados a partir de masa de trigo y cocidos en horno. Se vendía principalmente entre la población urbana, ya que tenía un bajo costo y facilidad de producción con ingredientes que estuvieran a disposición en la localidad.

En el año 2017, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) reconoció a la pizza como 'Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad'. En el nombramiento se destacó los procesos artesanales 'El arte del pizzaiolo napolitano', su cocción en horno de leña y la transmisión intergeneracional del oficio.

Algunas cadenas de comida rápida han lanzado ofertas especiales con motivo de esta celebración, entre ellas Little Caesars, donde anunció que su promoción es únicamente para el día lunes 9 de febrero en México y que podrá hacerse solo; puede ser válida comprando en sucursal. La promoción consiste en comprar una 'pizza 3 Meat Treat' o 'Hula Hawaiiana', accediendo a una pizza grande de queso por solo 20 pesos adicionales.

La promoción está sujeta a disponibilidad de cada sucursal y será válida desde la apertura hasta el cierre de la tienda, que cuenta con un horario de 10:00 horas a 23:30 horas, dependiendo del establecimiento.

Para aplicar a la promoción del Día Mundial de la Pizza, se tiene que tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

Solo aplica en compras de mostrador.

Sujeto a disponibilidad.

Válida únicamente para pizza grande de queso .

. Una pizza de 20 pesos por orden.

Solo es vigente el día 9 de febrero de 2026.

Disponible en todas las sucursales de México.

