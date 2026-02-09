Él es Víctor Villa, el taquero hijo de migrantes mexicanos que Bad Bunny llevó al Super Bowl LX (VIDEO)

California, Estados Unidos.- El pasado domingo 8 de febrero de 2026 fue un rotundo éxito el espectáculo del Super Bowl LX, donde se presentó el popular cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien además sorprendió al público con todos los elementos que incluyó en su show, como las alusiones a la cultura de Puerto Rico y, en general, de Latinoamérica. Evidentemente, aunque ya han pasado varias horas, el tema continúa siendo tendencia en redes sociales.

La historia del taquero que invitó Bad Bunny

Se trata de un hombre llamado Víctor Villa, quien, a pesar de que su tiempo en pantalla fue breve, logró que miles de personas ahora lo identifiquen y cuenta con numerosas reacciones en su cuenta de Instagram. De hecho, compartió un clip detrás de cámaras de la presentación, en el que también aparecieron la icónica cantante estadounidense Lady Gaga y Ricky Martin, compatriota del intérprete de éxitos de talla internacional como Yo perreo sola y Dákiti.

¿Qué se sabe de Víctor Villa?

Este hombre, hijo de padres migrantes, es dueño de un negocio al que llamó Villa’s Tacos, un local ubicado en Los Ángeles que se caracteriza por utilizar en sus platillos tortillas de masa azul y recetas de origen michoacano. Cabe destacar que la acción de Bad Bunny, quien en un momento se acercó al puesto improvisado del taquero, visibilizó este oficio que muchas veces no es tan valorado como otros en Estados Unidos.

Víctor Villa

Un sueño

Para Víctor, el despertar de esta mañana fue un tanto distinto al habitual, ya que aseguró sentirse como si estuviera viviendo un sueño; al menos así lo explicó en una publicación donde también mencionó que el cansancio acumulado de tres semanas de intensos ensayos no disminuyó su agradecimiento hacia el músico por darle voz a su gente, a su patria y a su negocio, comprometiéndose además a seguir adelante dentro del arte culinario.

"Me desperté muy agradecido, y agradecido con Benito @badbunnypr por la invitación y por darme la oportunidad de representar a mi familia, mi comunidad, mi ciudad, la patria de mis padres, mi gente, mi cultura, mi negocio y todo lo que represento. Benito vive su vida con la creencia de que el amor es más grande que el odio, y así es exactamente como vivo mi vida. El amor SIEMPRE vencerá al odio", destacó.

Fuente: Tribuna del Yaqui