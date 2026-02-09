Escándalo en 'Exatlón México': Evelyn Guijarro golpea a Mati Álvarez en la cabeza, ¿sale por lesión?

Ciudad de México.- De nueva cuenta se desató un fuerte escándalo entre los atletas del Exatlón México, debido a que casi al final de la competencia, la lanzadora de jabalina mexicana, Evelyn Guijarro, por un desafortunado accidente, golpeó en la cabeza de la integrante más famosa y querida de los rojos, Mati Álvarez, con uno de los aros de lanzamiento, despertando la preocupación de todos, ¿saldrá por lesión?

Desgraciadamente, en esta novena temporada del reality deportivo de TV Azteca, se ha tenido una mala racha en en cuestión de lesiones, incluso en la pasada semana 19, se han vieron varios accidentes que han preocupado a los espectadores de la reconocida emisión, como la ocasión en la que Ernesto Cazares necesitó seis puntadas en la rodilla tras un resbalón, después Humberto Noriega se tropezó, y por último Mario Osuna se golpeó en la rodilla con una barra metálica.

Tristemente para cerrar la semana, en la Serie por la Supervivencia se cerró con otro lamentable accidente, debido a que mientras que Mati y Evelyn se enfrentaban y ambas estaban en la zona de tiro de los aros, cuando Mati fue a recoger los suyos, la denominada 'Sniper' lanzó uno de los suyos, y por desgracia impactó en la cabeza de la atleta roja, por lo que se pausó el juego en ese momento.

Ante esto, los integrantes del equipo de Mati, como Humberto Noriega, arremetieron en contra de los azules, asegurado que se estaban burlando y que Evelyn lo había hecho de manera consciente, recordando que hace un año su colega, Paulette Gallardo, salió por lesión a causa de un golpe que le dio Guijarro por accidente, terminando en una fractura. Por fortuna, en esta ocasión solo fue el incidente que no pasó a mayores y Álvarez logró continuar, incluso ganó el punto.

Cabe mencionar que en redes sociales también hubo división de opiniones, pero en su mayoría salieron en apoyo a Evelyn, dejando en claro que se ve claramente como fue un accidente y otros señalando que ella sería incapaz de hacerle daño físico a una persona de manera consciente.

Fuente: Tribuna del Yaqui