Horóscopo Mhoni Vidente HOY LUNES 9 de febrero de 2026: Predicciones para tu signo zodiacal

Ciudad de México.- Este lunes 9 de febrero de 2026 arranca con movimientos importantes en lo emocional, lo laboral y el dinero. Si estás por tomar una decisión, iniciar algo nuevo o simplemente quieres saber cómo fluir mejor con la energía del día, conocer los horóscopos de hoy puede ayudarte a anticiparte. De acuerdo con el horóscopo de Mhoni Vidente, la jornada estará marcada por ajustes necesarios, revelaciones inesperadas y oportunidades. ¡Lee los mensajes de los astros aquí en TRIBUNA!

Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY lunes 9 de febrero: La suerte de tu signo zodiacal

A continuación, te compartimos lo que Mhoni Vidente visualiza para cada signo zodiacal en este inicio de semana.

Aries

El horóscopo de Mhoni Vidente te pide bajar el ritmo y analizar antes de actuar. Una conversación pendiente puede aclarar malentendidos recientes en temas de amor, dinero y más. En el trabajo, evita choques de ego y concéntrate en resolver pendientes.

Tauro

Los horóscopos de hoy señalan estabilidad, pero también una advertencia: no te confíes demasiado. Surge una oportunidad relacionada con un cambio de espacio, mudanza o mejora en tu entorno. Cuida la alimentación y el descanso.

Géminis

El horóscopo de Mhoni Vidente indica un lunes movido en lo mental. Noticias, llamadas o mensajes inesperados pueden modificar tu agenda. Es un buen día para cerrar acuerdos y dejar claros tus límites, especialmente en lo laboral.

Cáncer

La energía se enfoca en lo emocional. Es momento de soltar culpas o cargas que no te corresponden. Un tema familiar encuentra solución si actúas con sinceridad. En lo económico, evita gastos impulsivos.

Leo

Este lunes te impulsa a tomar liderazgo, pero con responsabilidad. Hay avances en proyectos personales o profesionales, aunque necesitarás paciencia. El horóscopo de hoy recomienda escuchar más y hablar menos para evitar conflictos.

Virgo

Día ideal para ordenar pendientes y poner en pausa lo que te genera estrés. Mhoni Vidente señala que una decisión tomada con calma traerá beneficios a mediano plazo. Es una ocasión perfecta para iniciar nuevos proyectos.

Libra

El equilibrio será tu mayor reto. Surgen propuestas interesantes, pero no todas son tan claras como parecen. Analiza contratos, promesas o acuerdos. En el amor, alguien busca retomar comunicación contigo.

Escorpión

Los horóscopos de hoy marcan cierres importantes. Una etapa termina para abrir paso a algo más sólido. En el trabajo, se reconoce tu esfuerzo. Evita discusiones innecesarias y cuida tus palabras.

Sagitario

Inicio de semana favorable para plantearte nuevas metas. Hay energía para aprender, viajar o planear cambios a corto plazo. El horóscopo de Mhoni Vidente aconseja confiar en tu intuición, pero con los pies en la tierra.

Capricornio

Responsabilidades extra pueden generar presión, pero también reconocimiento si mueves bien tus cartas. Es un buen día para ordenar cuentas o renegociar pagos. No descuides tu vida personal por trabajo. Haz más ejercicio.

Acuario

La creatividad se activa y trae ideas que pueden convertirse en ingresos. Sin embargo, no reveles todos tus planes todavía. En lo personal, una amistad cobra mayor importancia en tu vida.

Piscis

El lunes 9 de febrero de 2026 se presta para sanar emociones y poner límites claros. Mhoni Vidente recomienda escuchar tu cuerpo y no forzarte de más. Hay señales positivas en asuntos legales o administrativos.

