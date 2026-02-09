Horóscopos HOY Nana Calistar MARTES 10 de febrero 2026: Lo que le depara a tu signo con Sol en Acuario

Ciudad de México.- Este martes 10 de febrero de 2026 llega con una energía de avance y decisiones firmes, ideal para tomar el control de asuntos que habían estado detenidos. Nana Calistar señala que la vibra del día empuja a dejar la indecisión atrás y actuar con más seguridad, sobre todo en temas laborales, económicos y personales que requieren compromiso.

Según el movimiento de los astros, el Sol en Acuario continúa marcando una etapa de cambios en la forma de pensar y de ver el futuro, mientras el ambiente se presta para enfocarse en metas claras y pasos concretos. En el tarot, la carta que guía la jornada es El Carro, símbolo de progreso, determinación y triunfo tras el esfuerzo, recordando que este martes es ideal para tomar impulso, confiar en lo que has aprendido y avanzar sin miedo. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque la vibra invita a tomar el rumbo con firmeza y no soltar aquello que realmente deseas lograr.

Horóscopos de Nana Calistar para este martes 10 de febrero de 2026

Aries

Este martes llegarás con ganas de resolver todo de golpe, pero bájale dos rayitas a la prisa porque podrías cometer errores por actuar sin pensar. En el trabajo se marcan movimientos importantes que te pondrán a prueba. En el amor, alguien espera más atención de tu parte; no descuides lo que vale la pena. Cuida tu carácter y evita discusiones innecesarias.

Tauro

Te enfocarás mucho en el dinero y en cómo mejorar tu estabilidad. Este martes será ideal para poner orden en cuentas y dejar de gastar en cosas que no necesitas. En el amor, podrías sentirte confundido por una actitud de alguien cercano, pero no saques conclusiones sin preguntar. Se aproximan cambios positivos si mantienes la paciencia.

Géminis

Traerás la mente acelerada y con mil ideas, pero necesitas concentrarte en una sola cosa para que te rinda el día. Este martes podrías recibir una llamada o mensaje que te hará replantear un plan. En el amor, se marcan encuentros o pláticas importantes. Cuida el estrés y duerme más.

Cáncer

Este martes será un día de emociones intensas, así que evita tomarte todo personal. Es momento de concentrarte en lo que sí puedes controlar y dejar de cargar problemas ajenos. En el amor, alguien te demostrará con hechos que sí le importas. En dinero, evita prestar o hacer gastos fuertes.

Leo

Tendrás la oportunidad de destacar en algo importante, pero necesitas confiar más en ti. Este martes será clave para avanzar en temas laborales o personales que estaban detenidos. En el amor, podrías recibir un detalle o mensaje que te alegrará el día. No te desgastes en chismes o conflictos.

Virgo

Traes muchas responsabilidades encima y este martes sentirás la presión, pero también la satisfacción de ir sacando pendientes. Es buen día para organizarte y pensar a futuro. En el amor, alguien necesita que le pongas más atención. Cuida tu alimentación y no te descuides.

Libra

Este martes te pondrá a pensar en decisiones importantes que has estado evitando. La intuición te va a hablar fuerte, así que hazle caso. En el amor, se marcan momentos de claridad para saber qué quieres realmente. En dinero, mantén el control de tus gastos y evita compras por impulso.

Escorpio

Andarás con carácter fuerte y eso podría provocar roces si no te controlas. Este martes será ideal para enfocarte en tus metas y no perder tiempo en problemas ajenos. En el amor, alguien podría acercarse con intenciones sinceras. En lo económico, se aproxima una oportunidad.

Sagitario

Tendrás ganas de cambiar tu rutina y hacer algo diferente. Este martes será bueno para planear un nuevo proyecto o retomar algo que dejaste pendiente. En el amor, se marcan coqueteos y acercamientos inesperados. Cuida tu energía y evita desvelarte tanto.

Capricornio

El trabajo y las responsabilidades estarán muy presentes este martes, pero todo el esfuerzo comenzará a dar frutos. Podrías recibir noticias relacionadas con dinero o un proyecto que avanza. En el amor, deja de ser tan duro y muestra más lo que sientes.

Acuario

Sigues en una etapa de transformación y este martes te dará señales claras sobre el camino que debes tomar. Es momento de confiar en tus decisiones. En el amor, podrías sentirte más seguro de lo que quieres. Una oportunidad personal o laboral comenzará a tomar forma.

Piscis

Tu intuición estará muy fuerte y te ayudará a darte cuenta de quién sí suma y quién no en tu vida. Este martes será ideal para cerrar ciclos y dejar atrás lo que ya no te da paz. En el amor, podrías vivir un momento especial si te permites sentir sin miedo. Cuida tu dinero y evita gastos innecesarios.

Fuente: Tribuna del Yaqui