Itatí Cantoral habla de su participación en comercial del Super Bowl LX y reacciona a show de Bad Bunny

Ciudad de México.- La reconocida actriz de origen mexicano, Itatí Cantoral, acaba de brindar una entrevista en la que rompió el silencio por primera vez y habló del comercial al estilo novela, estrenado para el Super Bowl LX, en el que tuvo una participación especial, además de que de igual manera, reaccionó al show de medio tiempo a cargo del querido cantante de reguetón puertorriqueño, Bad Bunny.

El pasado domingo 8 de febrero del 2026, los New Egland Patriots se enfrentaron a los Seattle Seahawks para ganar la temporada 2025 - 2026 de la NFL, sin embargo, aunque el evento estelar era el partido entre ambos equipos, no fue lo único que llamó la atención del público, debido al tan aclamado show de medio tiempo y los espacios publicitarios que también hicieron historia al tener sabor latino, en medio del drama de los inmigrantes.

La actriz de La Mexicana y El Güero, en su reciente entrevista dojo que se sentía muy emocionada de que la hayan invitado, de la manera en que fue trata por todos, cómo es que se realizaron las grabaciones y que la villana de María Mercedes, aún le abra las puertas y a lugares tan importantes: "Me siento anonadada de como 'Soraya Montenegro', un personaje de hace tantos años, me ha abierto las puertas a tantos lugares maravillosos, dando una defensa para los mexicanos y los latinoamericanos que viven en Estados Unidos, y me da mucho gusto que yo forme parte de eso".

Sobre el show del intérprete de Debí Tirar Más Fotos, declaró que para ella fue tan emotivo que lloró, porque apoyó a todo Latinoamérica, destacando que cuando dio su discurso en los Grammys 2026, para ella fue también muy importante y considera que dio un gran mensaje: "Lloré con el discurso, pero sobre todo cuando dijo que le dedicaba su Grammy a todas las personas que dejaron sus países por soñar que les iba a ir mejor en Estados Unidos, y a todos los que habían perdido a un ser querido".

Ante esto, Itatí confesó ante las cámaras de Venga la Alegría que ella tuvo una mayor reflexión con la parte de su canción que dice que desea que los suyos nunca se muden, pues la hace pensar en todas las familias que se han tenido que despedir de un ser amado por esto: "Me quedé pensando cuantas familias hoy en día están llorando por estas tragedias tan grandes, y que padre que una persona tan importante como Bad Bunny que represente a todos los latinoamericanos".

Finalmente, sobre su comercial con Melisa McCarthy, mencionó que ahora ama más a la actriz al conocer su calidad como persona, y lo orgullosa que se sienta de esa campaña publicitaria, que fue más un mensaje de unidad y de honrar las raíces latinas y el habla hispana: "Ahora que la conocí en persona, y que ella quería hacer este comercial con todo su corazón, porque tiene debilidad por los latinos, más la amé. Qué padre una campaña así tan impulsiva, tan inclusiva, tan propositiva y sobre todo para elevar el orgullo latino, mexicano y del habla hispana".

Itatí Cantoral sorprende tras aparecer en comercial durante el Super Bowl LX.



