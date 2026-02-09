¿Lo censuran? Tras exitoso show en el Super Bowl LX, Bad Bunny desaparece todo de su Instagram

California, Estados Unidos.- Después de su exitoso show del Super Bowl LX, el reconocido cantante de reguetón puertorriqueño, Bad Bunny, volvió a dar de que hablar, debido a que inesperadamente, solo desapareció todo de su cuenta de Instagram. Esto coincidió con la dura crítica política que recibió por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ¿acaso será que fue censurado?

El pasado domingo 8 de febrero de este 2026, el denominado 'Conejo Malo' fue el artista encargado de amenizar el show de medio tiempo del evento más importante de la NFL, el Super Bowl, en el que los New Egland Patriots se disputaron el triunfo con los Seattle Seahawks, quienes ganaron. Como era de esperarse, después de su presentación, en redes sociales hubo una gran división de opiniones por parte del público.

Grandes celebridades como Lady Gaga, que estuvo presente, lo felicitaron por su presentación, así como Becky G que estuvo presente en el partido, y muchos más que le aplaudieron la manera en que manejó todo y el mensaje de unidad que dio, mientras que en el ámbito político fue severamente criticado, especialmente por el presidente de Estados Unidos, que declaró que fue "absolutamente terrible" y "una afrenta a la grandeza de Estados Unidos", destacando que para él fue "una bofetada al país".

De la misma manera, el mandatario criticó su forma de cantar y bailar: "Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo". Justamente después de esto, en redes sociales comenzó a viralizarse que Bad Bunny desapareció de su propia cuenta de Instagram, ya que sus publicaciones desaparecieron.

Hasta el momento, se desconoce cuál fue el motivo por el que el intérprete de Debí Tirar Más Fotos ya no tiene ninguna publicación en la mencionada red social, pero se espera que pronto salga a dar explicaciones, ya sea que hable de que fue censurado, o si es que esto es solo un movimiento publicitario para anunciar un nuevo proyecto, como varios artistas han hecho en el pasado.

Bad Bunny elimina todo su contenido en Instagram. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui