Pepe Aguilar podría demandar a Zorrito Youtubero, 'hater' de Ángela Aguilar, por filtrar mensaje

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el reconocido cantante de rancheras mexicanas, Pepe Aguilar, de nueva cuenta dará mucho de que hablar en las siguientes semanas, pues el influencer conocido como Zorrito Youtubero, compartió un mensaje del padre de Ángela Aguilar, en el que aparentemente lo amenaza con demandarlo si sigue difundiendo hate en contra de su hija y Christian Nodal, incluso por filtrar mensajes que le ha mandado por privado.

Javier Mata, nombre real de Zorrito YouTubero, en los últimos meses se ha convertid en uno de los principales haters de Ángela, burlándose de las declaraciones que dio tras destaparse su relación con Nodal, en las que defendió a capa y espada a Cazzu, y también se lanzaba en contra de Christian, tachándolo de ser "infiel". En medio de estos ataques, compartió en más de una ocasión que los Aguilar, como Pepe y Leonardo Aguilar, le mandaron mensajes para exigirle que detuviera sus ataques contra la joven cantante.

Ahora, a meses de la última advertencia que dijo recibir del intérprete de Por Mujeres Cómo Tú, una vez más empleó sus redes sociales para asegurar que una vez más, el padre de Ángela lo contactó, pero por mensaje privado en Instagram, en el que le advierte sobre el hecho de que "viene con todo" en contra de los que difundan hate contra su hija e incluso le mandaría a bloquear sus redes: "Solo me escribió para advertirme que mis redes sociales van a desaparecer. Así que si de pronto ya no encuentran mis perfiles, pues ya saben qué pasó".

Ante esto, el youtuber declaró que posiblemente podría hasta meterle una demanda, a causa de que le señaló que ya tiene dos año guardado silencio y sin actuar legalmente porque lo consideraba una pérdida de tiempo, pero ahora, todo ha cambiado y considera que ya es momento de actuar para evitar más de estas situaciones: "Es momento de poner un alto a todo, en especial a ti, que eres el mayor difusor de mentiras, acoso y falacias".

Aunque hasta el momento el intérprete de Ni Contigo Ni Sin Ti, no ha salido a dar declaraciones con respecto a esta situación, ya sea para confirmar o para desmentir lo dicho por el polémico creador de contenido, pero en semanas pasadas dio mucho de que hablar, debido a que afirmó algo parecido sobre el hecho de ya no querer quedarse callado y de brazos cruzados ante los ataques a su familia por personalidades públicas.

Fuente: Tribuna del Yaqui