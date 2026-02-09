Pierde el Super Bowl LX ¿y a Cardi B?: Stefon Diggs terminaría con la rapera; estas serían las pruebas

California, Estados Unidos.- Al parecer la noche del 8 de febrero fue la peor para el jugador de la NFL en puesto de receptor, Stefon Diggs, debido a que se dijo que además de perder el Super Bowl LX, también habría regresado a la soltería, pues se ha reportado que terminaría su relación amorosa con la reconocida cantante de rap, Cardi B, y hasta habría pruebas de la separación. Todo se trataría de escena de celos por la ex del deportista.

El pasado 8 de febrero de este 2026, Diggs jugó con los New Egland Patriots por la posibilidad de llevarse el codiciado Trofeo Vince Lombardi de la temporada 2025 - 2026, enfrentándose en contra de los Seattle Seahawks, sin embargo, pese a todos sus esfuerzos, al final el receptor como el equipo cayó contra sus rivales en un 13 a 29. Pero, pese a esta derrota tan polémica, no es lo que tiene a Stefon acaparando titulares, sino su relación con la rapera estadounidense.

El motivo es que se dice que justo después de esta derrota en el Levi's Stadim en San Francisco, California, la intérprete de temas como South of the Border y Diggs habrían terminado su relación sentimental a solo tres meses de haberse convertido juntos en padres por primera vez de un niño. En redes sociales, varios usuarios señalaron que se dejaron de seguir en Instagram a pocos minutos de que acabó el partido, lo que actualmente se traduce en una separación.

Pero, el que ya no se sigan en la mencionada red social no es el único indicio, debido a que poco antes de comenzar el partido más importante en la carrera de Stefon, cuando se le preguntó a la intérprete de Please Me, que palabras tenía para su pareja y padre del menor de sus cuatro hijos, tres productos de su relación con Offset, simplemente dijo "buena suerte" y se alejó del lugar, comenzando las especulaciones de problemas.

El tercer y más importante punto que para muchos es la prueba de que toco acabó entre ellos, es que Cardi después de haber aparecido en el show de medio tiempo de Bad Bunny como una de las celebridades invitadas, junto a Karol G, Pedro Pascal y más, abandonó el estadio y no se quedó a seguir apoyando a Steffon, subiendo contenido desde su camioneta, mientras que canta uno de los éxitos del puertorriqueño. Cabe mencionar que hasta el momento no se ha pronunciado ante estos rumores, pero se espera que pronto aclare todo.

Cardi B and Stefon Diggs broke up in the middle of the Super Bowl. She reportedly left early after spending $1.2 million on a Super Bowl after-party that neither of them attended. Diggs’ other baby mother had front-row tickets with her son. Cardi allegedly found out, and things… pic.twitter.com/zAhabM19pm — Rain Drops Media (@Raindropsmedia1) February 9, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui