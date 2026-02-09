¿Quién gana HOY en 'Exatlón México' la Villa 360? Adelantos para este lunes 9 de febrero de 2026

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose muy interesantes, ya que el dominio de los azules podría regresar en esta semana 20, después de un fin de semana muy bueno, recuperándose de su mala racha. Según los spoilers ya se sabría quién ganará la Villa 360 la noche de este lunes 9 de febrero del 2026, y también que nuevos dramas habrá, según adelantos.

En los adelantos que día a día comparten cuentas de spoilers, se dice que los ánimos en el reality deportivo de TV Azteca, van a estar que arden, debido a que los azules estarían muy confiados por la manera tan impresionante en la manera en que acabaron con la racha ganadora de los rojos y mandaron a tres rojos al Duelo de Eliminación, que acabó con la eliminación de Emilio Rodríguez, lo que generará mayores fricciones entre los atletas.

Según el canal de YouTube de Proyecto TV, se dice que la atleta de los azules, Valery Carranza, rompería en llanto por nuevas fricciones entre sus compañeros de color, mientras que la atleta de los rojos, Paulette Gallardo, mostraría su molestia por perder a uno de sus colegas y les advertiría a sus contrincantes que ya iban a comenzar a jugar con un mayor nivel para eliminarlos a ellos, lo que armaría una gran serie de dimes y diretes en su contra. Con respecto al duelo que va a reemplazar al Draft, va a ser un Juego Por La Ventaja, que al parecer se pintaría de azul.

¡La Villa 360 se pone en juegoooo! uD83DuDD25 Esto es lo que podría pasar esta noche en #ExatlónMéxico. uD83DuDD34uD83DuDD35 https://t.co/yg6jqPk8LD — Exatlón México (@ExatlonMx) February 9, 2026

En cuanto al tema del quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes, los del equipo de Mario 'El Mono' Osuna van a atacar con éxito y derrotaran al equipo de Koke Guerrero, por lo que los rojos van a lograr defender la casa que ganaron el pasado jueves 5 de febrero, mientras que los azules deberán de regresar a la Barracas, o el campamento, que generaría una serie de tensiones entre ellos.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los azules motivados por su buena racha, defenderían con éxito la Villa 360.

Fuente: Tribuna del Yaqui